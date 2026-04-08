Kas nesanāca ar HIMARS, to ukraiņi izdarīja ar britu "Malloy" droniem - okupanti palikuši bez svarīga tilta
Ukraina, izmantojot britu "Malloy" dronus, iznīcināja tiltu okupētajā Hersonas apgabala daļā, kas bija ļoti svarīgs Krievijas bruņotajiem spēkiem.
2025. gada martā Ukrainas Aizsardzības spēki veica unikālu operāciju netālu no okupētās Oleški pilsētas Hersonas apgabalā. Izmantojot britu bezpilota lidaparātus, militāristi iznīcināja tiltu, kas bija galvenais agresora loģistikas centrs. Sīkāku informāciju atklāja laikraksts "Telegraph".
Operācija ilga divus mēnešus, un galveno lomu tajā spēlēja britu lieljaudas bezpilota lidaparāti "Malloy T-150".
"Šis ir pirmais zināmais gadījums pasaules kara vēsturē, kad bezpilota lidaparātu operācijas rezultātā tika iznīcināts tilts," teikts rakstā.
Ukrainas bruņotie spēki izvēlējās mērķi — tiltu pār Konkas upi, ko krievi izmantoja, lai apgādātu savus okupācijas spēkus upes salās. Krievijas bruņotie spēki izmantoja šīs pozīcijas, lai veiktu uzbrukumus Hersonai, un to attīrīšana bija galvenais mērķis.
Vairākus mēnešus Ukrainas spēki mēģināja iznīcināt tiltu, veicot gaisa triecienus ar amerikāņu HIMARS raķetēm. Viņiem tas neizdevās. Galu galā Kijivas vadība nodeva uzdevumu Ukrainas Bruņoto spēku 426. Jūras kājnieku bezpilota sistēmu pulkam — vienībai, kas ir slavena ar savām kaujas lauka inovācijām.
"Tilti ir konstruēti tā, lai tie būtu ārkārtīgi izturīgi no ārpuses, bet tos ir diezgan viegli iznīcināt no apakšas," sacīja pulka komandieris pulkvedis Oleksijs Bulahovs.
Tika nolemts mainīt taktiku. Vienība nolēma izmantot britu bezpilota lidaparātus "Malloy T-150". Bezpilota lidaparāti divu mēnešu laikā veica 30 uzlidojumus, nogādājot pie tilta sprāgstvielas. Krievijas okupanti netīšām sniedza palīdzību Ukrainas spēkiem, ievietojot "Instagram" videoierakstus, kuros redzami netālu no tilta balstiem. Izmantojot bezpilota lidaparātus, Ukrainas bruņotie spēki nogādāja konstrukcijas vājākajās vietās formētus lādiņus, katrs sverot 50 kg. Divu mēnešu laikā tur tika novietotas kopumā 1,5 tonnas sprāgstvielu. Kad viss bija gatavs, notika sprādziens. Tilts tika pilnībā iznīcināts.
Krievi joprojām kontrolē pozīcijas salās. Tomēr tagad viņiem savas pozīcijas jāapgādā pa jūru, kas ir mazāk efektīvi un diezgan bīstami.
"Misija balstījās uz Ukrainas atjautības un drona tehnisko priekšrocību apvienojumu. T-150, kas aprīkots ar GPS traucēšanas aizsardzību un ko darbina elektromotors bez termiskā signāla, ir grūti atklāt," teikts rakstā.