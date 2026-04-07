Šodien 16:04
Baisa avārija ceļā uz Parīzi: vilciens ar 250 pasažieriem noskrien no sliedēm; ir bojāgājušais un daudz ievainoto
Francijas ziemeļos ātrgaitas vilciena sadursmē ar kravas automašīnu gājis bojā vilciena vadītājs un 13 pasažieri guvuši ievainojumus, atsaucoties uz policiju, ziņo raidorganizācija TF1.
Vilciens, kurā atradās aptuveni 250 pasažieri, noskrēja no sliedēm pēc sadursmes ar kravas automašīnu uz dzelzceļa pārbrauktuves. Negadījums notika Padekalē reģionā.
1 mort et 27 blessés après la collision d’un TGV avec un camion en #France— AIJES News (@aijesinfo) April 7, 2026
Divu ievainoto pasažieru stāvoklis tiek raksturots kā smags. Vilciens bija ceļā no Denkerkas uz Parīzi. Laikraksts "La Voix du Nord" ziņoja, ka vilciens saskrējās ar kravas automašīnas piekabi, kurā atradās armijas transportlīdzekļi.