Baisa avārija ceļā uz Parīzi: vilciens ar 250 pasažieriem noskrien no sliedēm; ir bojāgājušais un daudz ievainoto
Francijā notikusi vilciena sadursme ar kravas automašīnu.
Baisa avārija ceļā uz Parīzi: vilciens ar 250 pasažieriem noskrien no sliedēm; ir bojāgājušais un daudz ievainoto

Francijas ziemeļos ātrgaitas vilciena sadursmē ar kravas automašīnu gājis bojā vilciena vadītājs un 13 pasažieri guvuši ievainojumus, atsaucoties uz policiju, ziņo raidorganizācija TF1.

Vilciens, kurā atradās aptuveni 250 pasažieri, noskrēja no sliedēm pēc sadursmes ar kravas automašīnu uz dzelzceļa pārbrauktuves. Negadījums notika Padekalē reģionā.

Divu ievainoto pasažieru stāvoklis tiek raksturots kā smags. Vilciens bija ceļā no Denkerkas uz Parīzi. Laikraksts "La Voix du Nord" ziņoja, ka vilciens saskrējās ar kravas automašīnas piekabi, kurā atradās armijas transportlīdzekļi.

