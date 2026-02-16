Šveicē no sliedēm noskrējis vilciens.
Pasaulē
Šodien 16:48
Šveicē pēc izbraukšanas no tuneļa notikusi baisa avārija - lavīnas dēļ no sliedēm noskrējis vilciens; ir vairāki cietušie
Vilcienam noskrienot no sliedēm, Šveicē pirmdien cietuši pieci cilvēki, paziņojusi policija.
Negadījums notika ap plkst. 7 (plkst. 8 pēc Latvijas laika) netālu no Gopenšteinas. Visā reģionā izsludināts otrs augstākais brīdinājums par iespējamām lavīnām, un sākotnējā izmeklēšana liecina, ka lavīna, iespējams, skāra sliedes pirms vilciena tuvošanās.
Vilcienā atradās 29 cilvēki, atklāja policija. "Ievainojumus guva pieci cilvēki. Viens no viņiem tika nogādāts slimnīcā," paziņoja policija, norādot, ka pārējie pasažieri tika nogādāti drošībā.
Vilciens noskrēja no sliedēm, izbraucot no Lečbergas tuneļa. Lavīnu dēļ pēdējās dienās reģionā traucēta ceļu un dzelzceļa satiksme, taču neviens cilvēks līdz šim nebija cietis.