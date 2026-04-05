Vilciena un automašīnas baisā sadursme Daugavpilī; 04.04.2026.
4. aprīlī Daugavpilī, uz dzelzceļa pārbrauktuves starp Cēsu un Motoru ielām vilciens sadragāja vieglo automašīnu.
Vakar 19:13
Publiskots video ar traģisko vilciena un auto sadursmes brīdi Daugavpilī
Publiskots video, kurā redzams negadījuma moments no vakardienas, 4. aprīļa, avārijas, kurā uz dzelzceļa pārbrauktuves starp Cēsu un Motoru ielām vilciens sadragāja vieglo automašīnu. Tajā redzams, ka automašīna pirms pārbrauktuves nepārliecinās par drošību un uzbrauc uz sliedēm.
Dažu sekunžu laikā vilciens ietriecas automašīnas aizmugurē. Trieciens bija ļoti spēcīgs – auto tika pilnībā sadragāts.
Aculiecinieki vēsta, ka vilciens braucis lielā ātrumā un bija spiests strauji bremzēt, apstājoties tikai pēc apmēram 400 metriem. Automašīna pēc sadursmes pamatīgi cietusi.
Automašīnas vadītājs nogādāts slimnīcā, par viņa stāvokli pagaidām netiek ziņots. Neviens no vilciena pasažieriem neesot cietis.