Krievijas iedzīvotāji atkal palikuši bez interneta: nedarbojas daudzas populāras tīmekļa vietnes
Krievijas iedzīvotāji, tostarp no Maskavas un Sanktpēterburgas, atkal sūdzas par sliktu interneta pakalpojumu.
Krievijā fiksēti kārtējie plašie interneta darbības pārtraukumi, vēsta Krievijas mediji un soctīkli.
Saskaņā ar "Downdetector" datiem, pārtraukums ir plaši izplatīts. Par problēmām tiek ziņotas banku, sociālo mediju, spēļu platformu, tiešsaistes kinoteātru un citās tīmekļa vietnēs.
Par interneta problēmām ziņo "Steam", "Discord", "Faceit", "Alfa-Bank" un pat "Gosuslugi" (Valdības pakalpojumu) tīmekļa vietnē. Krievijas mediji ziņo, ka lielākā daļa sūdzību ir no Krievijas lielākajām pilsētām: Maskavas un Sanktpēterburgas. Par problēmām ziņojuši arī lietotāji Samaras reģionā.
Jau kādu laiku Krievijā tiek ziņots par interneta un mobilo sakaru problēmām. Vairākos reģionos Krievijas varas iestādes ir oficiāli paziņojušas par pakalpojumu pārtraukumiem, it kā drošības apsvērumu dēļ.