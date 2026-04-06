Pēkšņi uzradies teroristu grupējums izvērsis uzbrukumus civilajiem objektiem Eiropā
Pēdējā laikā Eiropā ir strauji pieaudzis uzbrukumu skaits dažādiem civilajiem objektiem, tostarp sinagogām un bankām Beļģijā, Nīderlandē un Francijā.
Atbildību par šiem incidentiem ir uzņēmies ar Irānu saistīts, noslēpumains pagrīdes grupējums "Ashab al-Yamin", kas uzradies vien pirms nepilna mēneša.
Drošības eksperti pieļauj, ka tieši Irāna varētu būt patiesā organizatore šai jaunajai "hibrīdkara" stila uzbrukumu kampaņai, kas šobrīd sāk izplatīties visā Eiropā, raksta britu izdevums "Financial Times".
Pusaudži kā ieroči
Eksperti vērš uzmanību uz satraucošu tendenci – uzbrukumu īstenošanai grupējums izmanto tā dēvētos "vienreizējos izpildītājus", kas lielākoties ir pavisam jauni cilvēki vecumā no 14 līdz 23 gadiem.
Šo personu vervēšana notiek internetā, izmantojot tādas populāras platformas kā "Snapchat", "Telegram" un "TikTok".
Atsaucoties uz policijas datiem, saistībā ar šiem uzbrukumiem Nīderlandē jau aizturēti 10 cilvēki, Francijā – četri, bet Lielbritānijā – trīs. Šī taktika precīzi kopē Krievijas izstrādātās hibrīdkara metodes.
Šāda pēkšņa un iepriekš nezināma grupējuma uzrašanās no zila gaisa rada pamatotas šaubas par tā patieso dabu.
"Pastāv lielas šaubas, ka šis ir īsts, nopietns teroristu grupējums ar reālām iekšējām struktūrām. Es domāju, ka tas ir Irānas izlūkdienestu projekts," secina eksperts, piebilstot, ka galvenais hibrīdkara mērķis ir radīt apjukumu un destabilizēt Eiropas sabiedrību. Turklāt līdz šim uzbrukumi bijuši mērķēti galvenokārt uz īpašuma bojāšanu, nevis cilvēku upuriem.
Mērķi: no sinagogām līdz "Bank of America"
Kopš 9. marta, kad grupējums paziņoja par "militāro operāciju" sākšanu pret ASV un Izraēlas interesēm visā pasaulē, fiksēti vairāki nopietni incidenti. Grupējums uzņēmies atbildību par sinagogas dedzināšanu Beļģijas pilsētā Lježā un uzbrukumu ātrās palīdzības automašīnai Londonā.
Pēc tam sekoja triecienu vilnis Nīderlandē – uzbrukumi sinagogai Roterdamā un ebreju skolai Amsterdamā, bet vēl viens uzbrukums sinagogai laikus tika novērsts. Savukārt marta beigās Parīzes policija izjauca plānu, kurā divi nepilngadīgie mēģināja iedarbināt spridzekli pie "Bank of America" biroja ēkas. Prokuratūra uzskata, ka arī šis incidents ir tieši saistīts ar jauno grupējumu.