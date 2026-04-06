Nāvējoša stihija plosa Krieviju: plūdi laupījuši vairāku cilvēku dzīvības; evakuēti tūkstošiem iedzīvotāju
Krievijas dienvidu reģionā Dagestānā spēcīgu lietavu izraisītos plūdos gājuši bojā trīs cilvēki, pirmdien paziņoja Ārkārtas situāciju ministrija.
Evakuēti 4000 cilvēku un turpinās meklēšanas un glābšanas darbi.
Sociālajos tīklos izliktos video redzami applūduši ciemati, lielceļi un apgāztas automašīnas ceļmalās.
Reģiona galvaspilsētā Mahačkalā daļēji sabrukusi daudzstāvu dzīvojamā māja.
"Pēc spēcīga lietus ūdens līmenis paaugstinājās, izraisot ielu un dzīvojamo rajonu turpmāku applūšanu," paziņoja ministrija.
"Diemžēl divi cilvēki, tostarp viens bērns, gāja bojā," ūdenim appludinot šoseju un apgāžot divas automašīnas, pavēstīja ministrija.
Vēl viens cilvēks gāja bojā zemes nogruvumā. Dažas ūdens filtrēšanas iekārtas reģionā nācies apturēt, jo pārtraukta elektroenerģijas padeve, paziņoja vietējās varasiestādes.
Tūkstošiem glābēju turpina darbu, jo gaidāmas turpmākas spēcīgas lietusgāzes, paziņoja ministrija.
Pagājušajā nedēļā Dagestānu jau skāra lieli plūdi, kas izraisīja plašus elektroapgādes pārtraukumus un lika varasiestādēm izsludināt ārkārtas stāvokli reģionā.