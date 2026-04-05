Serbijas prezidents paziņo par sprāgstvielu atrašanu pie gāzesvada uz Ungāriju
Serbijas prezidents svētdien paziņoja, ka armija un policija netālu no gāzesvada, pa kuru Serbija un Ungārija saņem Krievijas gāzi, esot atradušas divas mugursomas ar sprāgstvielām, savukārt Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns sasauca Nacionālās aizsardzības padomes ārkārtas sanāksmi.
Mugursomas, kurās bijuši "divi lieli sprāgstvielu iepakojumi ar detonatoriem", atrastas Kaņižā, Serbijas ziemeļos, "dažus simtus metru no gāzesvada", sacīja Vučičs.
Gāzesvads "Balkan Stream" ir turpinājums gāzesvadam "TurkStream", pa kuru Krievijas gāze tiek transportēta uz Serbiju un Ungāriju.
Vučičs sacīja, ka viņš telefoniski informējis Orbānu "par sākotnējiem rezultātiem, ko mūsu militārās un policijas iestādes ir guvušas, izmeklējot kritiskās gāzes infrastruktūras apdraudējumu".
Orbāns nosauca cauruļvadu par "kritiski svarīgu gāzes infrastruktūru" un paziņoja, ka sasaucis Ungārijas Nacionālās aizsardzības padomes sanāksmi, kas paredzēta svētdien.
Netika sniegta sīkāka informācija par iespējamiem motīviem, bet Vučičs sacīja, ka esot "zināmas pēdas", par kurām viņš nevarot izteikties sīkāk. "Mūsu izlūkdienesti ir labi pastrādājuši," viņš piebilda.
Vučičs teica, ka sprāgstvielas varējušas "apdraudēt daudzu cilvēku dzīvības" un radīt ievērojamus cauruļvada bojājumus.
Serbija ir atkarīga no Krievijas gāzes. Tā no Krievijas importē aptuveni sešus miljonus kubikmetru gāzes dienā par aptuveni pusi no tirgus cenas.
Arī Ungārija ir atkarīga no Krievijas naftas un gāzes importa.
Pēdējās nedēļās Orbāns ir vairākkārt apsūdzējis Ukrainu, ka tā apzināti kavē bojātā cauruļvada "Družba" remontu, kas ir aizturējis Krievijas naftas plūsmu uz Ungāriju un Slovākiju.
Orbāns ir bloķējis Eiropas Savienības 90 miljardu eiro aizdevuma piešķiršanu Ukrainai saistībā ar strīdu par šo cauruļvadu.
Ungārijas opozīcija apsūdz Orbānu, ka viņš saasina attiecības ar Ukrainu, lai zināmās vēlētāju aprindās vairotu savu popularitāti pirms nākamsvētdien paredzētajām parlamenta vēlēšanām.