Uzmanības centrā nonācis kāds Putina aksesuārs
Kremļa žurnālists Pāvils Zarubins parādīja tuvplānā Vladimira Putina pulksteni, ko viņš noņēma un nolika uz galda pirms 25. marta Kultūras un mākslas padomes sēdes.
Viņš īpaši atzīmēja, ka tie ir ražoti Krievijā. Zarubins nenosauca zīmolu, taču, ņemot vērā dizainu, iespējams, ka tas ir Ķeizariskās Pēterhofas rūpnīcas izstrādājums — pulksteņu fabrikas "Raketa" pulkstenis, vienīgā Krievijas uzņēmuma, kas ražo mehānismus pilnībā no vietējiem komponentiem.
Putins valkā "Raketa" pulksteņus vismaz kopš 2022. gada — toreiz tam pirmo reizi pievērsa uzmanību tas pats Zarubins programmā "Maskava. Kremlis. Putins", uzsverot prezidenta pāreju uz krievu aksesuāru.
"YouTube" kanālā "Uzņēmēji" pulksteņu ražotāja Dāvida Hendersona-Stjuarta intervijā tika atklāts, ka pulksteņi ir izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, to dizains ir ekskluzīvs un netiek piedāvāts citiem pircējiem.
Saskaņā ar viņa teikto, Putins tos valkā gandrīz pastāvīgi. Modelis, par kuru tika runāts 2022. gadā, bija ar ciparnīcu, kas rādīja romiešu ciparus, bet pašreizējais — ar arābu cipariem.
Hendersons-Stjuarts ir Lielbritānijas pilsonis ar Oksfordas un Sorbonnas diplomiem. Tajā pašā intervijā viņš stāstīja, ka Krievijās ieradās 2005. gadā pēc oligarha Sergeja Pugačova uzaicinājuma un piecus gadus strādājis viņa struktūrās, tostarp Starptautiskajā rūpniecības bankā (Mežprombank).
Saskaņā ar "Forbes" datiem, Hendersons-Stjuarts bija vienīgais akcionārs un direktors trasta uzņēmumā, caur kuru Pugačovs kontrolēja banku. "Kommersant" arī norādīja uz viņu kā kontaktpersonu darījumu veikšanai ar Pugačova Apvienoto rūpniecības korporāciju.
Rūpnīca "Raketa" pieder Sergejam Pugačovam. Viņš iegādājās uzņēmumu, kas ražo pulksteņus, pēc tam, kad tas tika privatizēts pēc Padomju Savienības sabrukuma. "Raketa" ir viena no slavenākajām Krievijas pulksteņu ražotnēm.
Pēc aizbēgšanas no Krievijas un politiskajām problēmām Pugačovs turpināja to kontrolēt.
Pugačovs, kuru savulaik dēvēja par "Putina baņķieri" ar lielu ietekmi Kremlī, bija tuvās attiecībās ar Krievijas augstākajām amatpersonām, tostarp ar Vladimiru Putinu. Viņš bija pazīstams kā krievu valsts kapitālisma simbols un daļa no šāda veida biznesa elitas, kas veidojās pēc PSRS sabrukuma.
Tomēr viņa attiecības ar Krievijas varas iestādēm pasliktinājās pēc "Mežprombank" sabrukuma 2010. gadā.
Viņš atteicās no krievu pilsonības, ieguva Francijas pasi un 2015. gadā iesniedza prasību pret Krieviju 14 miljardu ASV dolāru apmērā caur starptautisko šķīrējtiesu Parīzē, kas 2020. gadā tika noraidīta.
Šobrīd Pugačovs dzīvo Francijā un aktīvi piedalās starptautiskās tiesvedībās pret Krieviju. Viņš turpina uzsvērt, ka ir upuris, kura uzņēmumi un nauda tika aizturēti politisku iemeslu dēļ.
Viņš ir bijis arī iekļauts "magnāta sarakstos" un iejaucies dažādās lietās, kas saistītas ar biznesa darbību Krievijā un ārzemēs, taču viņa vārds tagad vairāk tiek saistīts ar tiesas procesiem un ar Krievijas varas iestādēm veiktām represijām.