Ukraina paudusi nožēlu par dronu incidentiem Baltijas valstīs
Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas kanceleja paziņojusi, ka Ukraina ir paudusi nožēlu par incidentiem, kas saistīti ar bezpilota lidaparātu nokrišanu visās trīs Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā.
"Ukrainas pārstāvji pa diplomātiskajiem kanāliem ir pauduši nožēlu par šiem incidentiem Baltijas valstīs. Šo incidentu galvenais un pamata cēlonis ir Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, kas rada tiešus draudus kaimiņvalstīm. Ukrainai ir tiesības aizstāvēt sevi," norādīts paziņojumā.
Aizvadītajā nedēļā trīs bezpilota lidaparāti nokrita un eksplodēja visās trīs Baltijas valstīs. Amatpersonas paudušas uzskatu, ka tie bija Ukrainas bezpilota lidaparāti, kas bija vērsti pret mērķiem Krievijā, bet novirzījās no kursa.
Baltijas valstis ir paziņojušas, ka šie incidenti ir Krievijas plaša mēroga kara Ukrainā sekas, un brīdinājušas, ka šādi notikumi var atkārtoties. Somijas dienvidos Kimenlākso reģionā svētdienas rītā nogāzās divi lidroboti. Somijas Gaisa spēki apstiprināja, ka tie ir Ukrainas lidroboti.
Jau ziņots, ka pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera. Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā. Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.