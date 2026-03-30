Kremlim draudzīgā "Alternatīva Vācijai" aicina izvest visu ASV karaspēku no valsts
Labējās eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) līdzpriekšsēdētājs Tīno Hrupalla aicinājis pilnībā izvest ASV karaspēku, norādot, ka Berlīnei jāsāk īstenot neatkarīgāku ārpolitiku.
Uzstājoties partijas kongresā, kas sestdien notika Saksijā, Hrupalla aicināja Berlīni uzsākt Vācijā izvietotā ASV militārā kontingenta izvešanu, lai Vācija varētu īstenot neatkarīgāku ārpolitiku un netiktu vairs ierauta starptautiskos konfliktos. "Sāksim to īstenot," mudināja AfD līderis.
Vācijā joprojām izvietoti aptuveni 40 000 ASV karavīru. Tas ir lielākais ASV kontingents Eiropā un kalpo kā stūrakmens NATO atturēšanas spēkiem pret Krieviju.
Hrupalla kā piemēru piesauca Spāniju, kuras kreisā valdība krasi iebilda pret ASV un Izraēlas uzbrukumu Irānai un liedza ASV izmantot tās teritorijā esošās bāzes operācijām Tuvajos Austrumos.
Arī AfD programma paredz visu sabiedroto spēku un kodolieroču izvešanu no Vācijas teritorijas.
ASV kontingents pamatā izvietots Vācijas rietumu un dienvidu federālajās zemēs, tajā skaitā Ramšteinas bāzē Reinzemē-Pfalcā, kas ir nozīmīgs atbalsta punkts ASV operācijām Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.
Hrupalla jau sen iestājies par neatkarīgāku Vācijas ārpolitiku, vairāk distancējoties no ASV un NATO. Tas bieži izraisījis domstarpības starp viņu un citiem AfD līderiem, tajā skaitā ar otru līdzpriekšsēdētāju Alisi Veideli.
Pērn Hrupalla noraidīja domu, ka Krievija radītu Vācijai tūlītējus draudus, apgalvojot, ka tādus drīzāk radot Polija.
Viņš arī apgalvojis, ka NATO esot pārāk cieši saistīta ar ASV interesēm.