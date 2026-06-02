Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2014. gadā dzimušo Hariju Ēriku Mūrnieku.
112
Šodien 08:57
Pēc iziešanas no skolas Pārdaugavā pazudis 2014. gadā dzimušais Harijs Ēriks Mūrnieks
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2014. gadā dzimušo Hariju Ēriku Mūrnieku, kurš šā gada 1. jūnijā ap pulksten 11.00 izgāja no Rīgas 47. pamatskolas Skaistkalnes ielā.
Pazīmes: augums 160 cm, īsi, gaiši brūni mati, zilganzaļas acis. Bija ģērbies gaišās biksēs, tumšā džemperī ar kapuci, zaļos “Adidas” apavos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
