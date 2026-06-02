Naftas cenas kāpj pēc ziņām par sarežģījumiem ASV un Irānas miera sarunās
Naftas cenām pirmdien bija kāpums, ko izraisīja mediju ziņas par progresa trūkumu ASV un Irānas miera sarunās, savukārt Eiropas un ASV akciju biržās bija atšķirīgas tendences.
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien dienas otrajā pusē gan paziņoja, ka Izraēla un Libānas šiītu kaujinieku grupējums "Hizbollah" vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzās uz priekšu, tomēr analītiķi norāda, ka tirgi gaida reālu progresu attieciīā uz naftas pārvadājumu atsākšanu pa Hormuza šaurumu.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 51 078,88 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 7599,96 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 27 086,81 punktam.
Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien samazinājās par 0,7% līdz 10 338,95 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,5% līdz 8146,59 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,4% 25 003,04 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien palielinājās par 5,5% līdz 92,16 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 4,2% līdz 94,98 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien palielinājās par 6,7% līdz 49,09 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien samazinājās no 1,1663 līdz 1,1632 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3464 līdz 1,3458 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 159,27 līdz 159,67 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 86,63 līdz 86,43 pensiem par eiro.