Parīzē netālu no Elizejas laukiem pēdējā brīdī izdevies novērst postošu teroraktu
Sestdienas agrā rītā Francijas policija Parīzē, pie „Bank of America” filiāles ēkas, novērsa iespējamu teroraktu - likumsargi aizturēja vīrieti tieši brīdī, kad viņš grasījās detonēt pašizgatavotu spridzekli.
Atsaucoties uz izmeklēšanai pietuvinātiem avotiem, ziņu aģentūra AFP vēsta, ka incidents noticis ap pulksten 3.30 naktī pie „Bank of America” ēkas vien dažu kvartālu attālumā no Elizejas laukiem.
Vīrieti ar šķiltavām rokās, kurš gatavojies iedarbināt savu ierīci, pamanījuši ēkas apsargi. Ierīce sastāvējusi no piecu litru tvertnes ar šķidrumu – visticamāk, kādu naftas produktu – un lādiņa, ko veidojusi petarde ar aptuveni 650 gramiem sprāgstoša pulvera.
Laikraksts „Le Parisien” vēsta, ka aizturētais nav bijis viens – viņu pavadījusi vēl viena persona, kas, tuvojoties policijai, metusies bēgt.
Vīrietis likumsargiem skaidrojis, ka pasūtītāji ar viņu sazinājušies lietotnē „Snapchat” un par šī uzbrukuma sagatavošanu samaksājuši 600 eiro, savukārt līdz nozieguma vietai viņu ar automašīnu atvedusi kāda nepazīstama persona.
Šī gadījuma izmeklēšana Francijas policijas prefektūras Kriminālpolicijas pārvaldei un Francijas Iekšējās drošības ģenerāldirektorātam.
Nacionālā pretterorisma prokuratūra savā paziņojumā informējusi, ka ir sākta izmeklēšana par „mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot uguni vai bīstamus līdzekļus teroristiskos nolūkos”, „aizdedzināšanas vai sprādzienbīstamas ierīces izgatavošanu teroristiskos nolūkos”, „aizdedzināšanas vai sprādzienbīstamas ierīces glabāšanu un pārvadāšanu ar mērķi radīt bīstamus postījumus teroristiskos nolūkos”, kā arī par „dalību teroristiskā grupējumā”.
Pēc tam, kad februāra beigās sākās Izraēlas un ASV triecieni Irānai, Francijas iekšlietu ministrs aicināja valsts drošības spēkus saglabāt „paaugstinātu modrību”, jo varasiestādes bažījas, ka šis konflikts varētu atbalsoties arī Francijas teritorijā.