Tramps pārraksta vēsturi: uz jaunajām ASV dolāru banknotēm pirmo reizi būs amatā esoša prezidenta paraksts
Uz jaunām ASV dolāru banknotēm drīz būs redzams prezidenta Donalda Trampa paraksts, ceturtdien paziņoja Finanšu ministrija.
Tā būs pirmā reize, kad uz ASV papīra naudaszīmēm būs redzams esošā valsts prezidenta paraksts. Šīs banknotes tiks izlaistas uz valsts 250 gadu jubileju.
Uz ASV dolāru banknotēm vēsturiski ir bijuši Valsts kases pārvaldnieka un finanšu ministra paraksti, bet uz jaunajām papīra naudaszīmēm būs Trampa un esošā finanšu ministra Skota Besenta paraksti.
"Prezidenta Trampa vadībā mēs esam ceļā uz bezprecedenta ekonomikas izaugsmi, ilgstošu dolāra dominēšanu, fiskālo stiprumu un stabilitāti," paziņoja Besents, pavēstot par šo lēmumu.
"Nav varenāka veida, kā atzīt mūsu dižās valsts un prezidenta Donalda Trampa vēsturiskos sasniegumus, kā ar ASV dolāru banknotēm, uz kurām ir viņa vārds; un ir tikai piemēroti, ka šī vēsturiskā valūta tiks izlaista valsts 250 gadu jubilejā," piebilda Besents.
Trampa izraudzīta konsultatīva komisija pagājušajā nedēļā apstiprināja dizainu zelta piemiņas monētai, uz kuras ir Trampa attēls. Arī šī monēta tiks izlaista, lai atzīmētu 250 gadus kopš ASV dibināšanas 1776. gada 4. jūlijā.
Monētas vienā pusē redzams stāvošs Tramps ar savilktām dūrēm uz rakstāmpults, bet otrā pusē attēlots ērglis ar izplestiem spārniem uz zvana.
Šai monētai nav naudas vērtības. Nav izpausta cena, par kādu tā tiks pārdota, bet līdzīgas ASV Monētu kaltuves pārdotas piemiņas monētas var maksāt vairāk nekā 1000 dolārus gabalā.
Trampa politiskie pretinieki demokrāti jau ir kritizējuši šādas monētas izlaidi, kas ir pretrunā federālam likumam, ka vēl dzīvs ASV prezidents nevar tikt attēlots uz ASV valūtas.