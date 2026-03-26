Ukrainas specdienests okupantu dronu pilotiem frontē nosūtīja "dāvanas", kas eksplodēja, tās izsaiņojot
Ukrainas karaspēks veica sabotāžu ar mīnētām optisko šķiedru spolēm, radot zaudējumus Krievijas FPV dronu operatoriem trīs frontes līnijās.
Ukrainas specdienesti sarīkoja postošu sabotāžas aktu Krievijas aizmugurē, nodarot zaudējumus Krievijas vienībām trīs frontes līnijās.
"Militarnij" ziņo, ka mīnētu optisko šķiedru spoļu detonācijā, kas ziedotas brīvprātīgo palīdzības vārdā, nogalināti vismaz pieci Krievijas karavīri un ievainoti vēl četri. Par to ziņoja avoti, kas saistīti ar vienu no Ukrainas specdienestiem. Uzbrukums bija vērsts pret dronu operatoriem, vienlaikus samazinot personāla skaitu un īslaicīgi vājinot ienaidnieka gaisa izlūkošanas un FPV dronu spējas.
Trīs frontes virzieni
Tiek ziņots, ka optiskās šķiedras spoles Krievijas vienībām tika piegādātas četru vienību partijās. Tās nosūtīja fiktīvs "brīvprātīgais" vārdā Pjotrs Lukanovs. Saņemot tās, Krievijas karavīri pat ierakstīja video, kuros pauda pateicību, taču, mēģinot izmantot aprīkojumu, notika sprādzieni. Katrā pakā, par kuru krievi izteica pateicību, bija četras optiskās šķiedras kabeļa spoles 15-20 km garumā. Tiešsaistē jau ir publicēti video, kuros redzams, kā Krievijas bruņoto spēku dronu operatori pateicas savam "labdarim" un apliecina, ka "uzvara būs mūsu".
Saskaņā ar pārtvertajām radio ziņām, zaudējumi reģistrēti 1445. motorizētajā strēlnieku pulkā netālu no Tokmakas, 189. atsevišķajā izlūkošanas bataljonā netālu no Kreminnas un 32. atsevišķajā strēlnieku bataljonā netālu no Sevskas Brjanskas apgabalā. Kopējais upuru skaits bija vismaz pieci kritušie un četri ievainotie.
Trieciens personālam un sistēmai
Operācijas mērķis bija vienlaikus uzspridzināt vairākus apkalpes locekļus. Pēc sākotnējiem sprādzieniem atlikušās partijas spoles, kā ziņots, vairs netika izmantotas. Tas pastiprināja efektu, jo papildus zaudējumiem Krievijas operatori baidījās no līdzīga aprīkojuma izmantošanas nākotnē, kas samazināja viņu bezpilota lidaparātu vienību efektivitāti vairākos virzienos.