VID šonedēļ uzņēmumiem sūtīs nevis sodus, bet pateicības
Šonedēļ Valsts ieņēmumu dienests (VID) nosūtīs pateicības vēstules uzņēmumiem, kuri 2025. gadā saņēmuši augstāko nodokļu maksātāju reitinga novērtējumu – A.
A reitings apliecina uzņēmuma atbildīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi, caurskatāmu darbību un ilgtermiņa pieeju uzņēmējdarbībai. Šie uzņēmumi ar savu ikdienas darbu stiprina godīgas konkurences principus un ceļ Latvijas labklājību, pausts VID paziņojumā.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe uzsver: "A reitinga uzņēmumi ir piemērs tam, ka atbildīga uzņēmējdarbība un izaugsme iet roku rokā. Mēs augstu vērtējam uzņēmumus, kuri savā darbībā ievēro godprātības, uzticamības un atbildības principus, jo tie palīdz veidot stipru un ilgtspējīgu Latvijas ekonomiku."
Pateicības vēstules ir VID simboliska atzinība uzņēmumiem, kuri ar savu rīcību veicina stabilu, prognozējamu un godīgu uzņēmējdarbības vidi. VID pateicas ikvienam uzņēmumam, kurš ikdienā izvēlas darboties atbildīgi un novēl neapstāties pie sasniegtā.