Skujiņš Francijā smagā kalnu posmā finišē 85. vietā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš pirmdien Francijā pasaules tūrē iekļautā velobrauciena "Tour Auvergne - Rhone-Alpes" otrajā posmā finišēja 85. pozīcijā.
Otrajā posmā riteņbraucēji veica 234,3 kilometrus, pārvarot trīs otrās kategorijas kāpumus un divus trešās kategorijas kāpumus.
Veicot aptuveni 12 noslēdzošos kilometrus vienatnē, uzvaru izcīnīja Dānijas riteņbraucējs Antons Šarmings ("Uno-X Mobility"), kurš finišu sasniedza pēc piecām stundām 40 minūtēm un 29 sekundēm.
Otrās un trešās vietas ieguvēji francūzis Henri-Fransuā Renārs-Hakēns ("Picnic PostNL") un vācietis Vlads van Mešelens ("Bahrain-Victorious") atpalika no uzvarētāja 41 sekundi.
"Lidlo Trek" vienības pārstāvis Skujiņš finišēja kopā ar nelielu grupu, kas zaudēja desmit minūtes un 33 sekundes.
Pēc diviem posmiem par kopvērtējuma līderis ir pirmā posma uzvarētājs francūzis Alekss Bodēns ("EF Education - EasyPost"), kurš par 32 sekundēm apsteidz beļģi Ramsesu Debruini ("Alpecin-Premier Tech"). Skujiņš zaudēja 22 minūtes un 24 sekundes un atrodas 84. pozīcijā.
Astoņu posmu velobrauciens noslēgsies nākamsvētdien.