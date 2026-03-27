Pirmo reizi par Kenterberijas arhibīskapi kļūst sieviete. Svētku dievkalpojumā nepiedalās anglikāņu Baznīcas galva - karalis Čārlzs III. FOTO. VIDEO

Kenterberijas arhibīskapi Sāru Malaliju svinīgi ieved amatā
Par Anglijas Baznīcas vadītāju pirmo reizi kļuvusi sieviete - Sāra Malalija. Viņu oficiāli Kenterberijas arhibīskapes amatā ieveda 25. martā. Svētku dievkalpojumu Kenterberijas katedrālē klātienē apmeklēja Lielbritānijas premjerministrs, Anglijas karaļnama pārstāvji un citu reliģiju garīgie līderi. Tomēr tajā nepiedalījās formālais Baznīcas līderis – Anglijas karalis Čārlzs III.
Par 85 miljonu pasaules anglikāņu garīgo līderi kļuvusi 63 gadus vecā Sāra Malalija ir pirmā Kenterberijas arhibīskape Anglijas Baznīcas 492 gadu ilgajā Baznīcas vēsturē, kuras formālais vadītājs ir Anglijas karalis, jo 1534. gadā toreizējais monarhs Henrijs VIII Tjudors pasludināja Anglijas Baznīcas neatkarību no Romas pāvesta varas. Tādēļ visi sagaida, ka Baznīcas formālais vadītājs piedalīsies arī tās garīgā līdera amatā ievešanā. Tomēr šonedēļ tas nenotika - Čārlzu III oficiālajā ceremonijā pārstāvēja viņa dēls, troņmantinieks Velsas princis Viljams un viņa sieva, princese Ketrīna.
Vēsturiskajā ceremonijā Čārlzs III nepiedalījās veselības problēmu dēļ. Kopš vēža diagnozes 2024. gada sākumā karalis publiskajos pasākumos piedalās retāk un sevi Kenterberijas katedrālē deleģēja piedalīties savu dēlu. Tai pašā laikā karalis sociālajos tīklos publicējis apsveikumu jaunajai arhibīskapei, uzsverot “ciešās attiecības starp karalisko ģimeni un Kenterberijas arhibīskapu”. Jāatgādina, ka Čārlzs III ar Sāru Malaliju Bekingemas pilī draudzīgā gaisotnē tikās pagājušajā mēnesī.
Bet ar jauno arhibīskapi viņas dzimuma dēļ nav mierā Baznīcas konservatīvā spārna pārstāvji, kuri uzskata, ka sieviete nav piemērota šim amatam. Tāpēc daļa no viņiem boikotēja svētku dievkalpojumu, bet lielākā daļa šo uzskata par vēsturisku notikumu, “taisnības uzvaru”.
Sāru Malaliju par Anglijas Baznīcas vadītāju apstiprināja pērn, pēc tam, kad anglikāņiem vajadzēja izraudzīties jaunu vadītāju pēc tam, kad no amata atkāpās iepriekšējais Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs, jo baznīca nebija pietiekami izmeklējusi garīdznieku pastrādātos seksuālos noziegumus pret nepilngadīgajiem.
Rīgas Svētā Pestītāja anglikāņu draudze savā “Facebook” profilā ierakstījusi, ka ir gandarīta par jauno Baznīcas vadītājas izvēli, kas bijusi “ļoti piemērota” šajā klusajā un lūgšanu pilnajā Lieldienu gaidīšanas laikā.
Sāra Malalija līdz šim kalpoja Londonas anglikāņu bīskapes amatā. Pirms ordinācijas 2002. gadā viņai bija veiksmīga karjera medmāsas profesijā. Sāra Malalija pirmo augstāko izglītību ieguvusi medmāsas profesijā. 1999. gadā viņa kļuva par Anglijas Nacionālā veselības dienesta galveno medmāsu un pacientu pieredzes direktori. Viņa atstāja šos amatus 2004. gadā, lai strādātu pilna laika garīgajā kalpošanā. Par savu darbu medmāsas darbā Malalija 2005. gadā tika iecelta par Britu impārijas ordeņa dāmu komandieri.