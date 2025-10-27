Putina emisārs Dmitrijevs uz ASV aizvedis šokolādi ar diktatora citātiem. Daudzi no tiem ir īstas diplomātijas "pērles"
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs, kurš steigšus ieradies Vašingtonā pēc ASV prezidenta Donalda Trampa lēmuma atcelt plānoto samitu Budapeštā, kā arī noteikt sankcijas Krievijas naftas gigantiem, ir atvedis amerikāņiem savdabīgu dāvanu — šokolādes konfekšu komplektu "Diža cilvēka dižie citāti", kas iepakots papīrīšos ar Putina citātiem. To izvēle pauž vārgi maskētus draudus.
Лилии и конфеты с цитатами Путина — такой подарок получила от Кирилла Дмитриева конгрессвумен Анна Паулина Луна— ЭХО (@echofm_online) October 27, 2025
Дмитриев пояснил некоторые цитаты Путина, напечатанные на обертке шоколадных конфет. «Вот эта говорит о том, что мы не бросаем своих людей, это один из его посылов», —… pic.twitter.com/x0tCQTLgJD
Krievijas plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Dmitrijevs, kurš pats ir dzimis Kijivā — pilsētā, kuru jau gandrīz četrus gadus bombardē viņa saimnieks — Kremlim draudzīgajai, Ukrainai naidīgajai kongresmenei un dažādu sazvērestību teoriju izplatītājai Annai Polīnai Lunai, pasniedzis puķes un uzdāvinājis šokolādes konfektes ar diktatora zīmīgiem citātiem.
“Krievijas robežas nekur nebeidzas”, “Ja kautiņš ir neizbēgams, jāsit pirmajam”, “Savējos nepametam”, “Krievija ir tāda valsts, kas ne no kā nebaidās”, “Iznācāt, kad uz to nav tiesību, saņemsiet pa pauri ar steku”, “Pasaule mainās, un visu laiku līst logā turpu šurpu, plēst sev bikses – tā nav labākā nodarbe”, “Kad cilvēks pārstāj brīnīties, viņam laiks uz kapiem”, “Jo mazāk zobu, jo vairāk mīli putru”, “Ja vajadzēs, mēs paši varam jebkuru pamācīt”, “Piedot teroristiem ir dieva darbs, mans darbs ir viņus nosūtīt pie viņa” un citās diktatora domu pērlēs bija ietītas kongresmenei pasniegtās konfektes.
Konfektes ar Putina citātiem izraisīja pārsteigtus komentārus par režīmam uzticamo "Z patriotu" rindās.
⚡️Кирилл Дмитриев привёз в США шоколадные конфеты с цитатами Владимира Путина.🙄— Дядя Митя, ZOV🇷🇺😄 (@Dima_SUPER_STAR) October 25, 2025
Он написал, что это подарок в рамках диалога Россия — Штаты.😑
Путин, конечно же, Великий человек, но делать из этого позорный цирк..
Кому это надо? Неужели кто-то будет читать цитаты на конфетах? pic.twitter.com/b4K4MJOm5U
Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka šāda noformējuma konfekšu dāvināšana bijusi paša Dmitrijeva iniciatīva.
Dmitrijeva vizīte ASV nenotiek tik rožainā gaisotnē kā agrāk, un aizkaitinātais ASV finanšu ministrs Skots Besents intervijā telekanālam CBS nekautrēdamies viņu nicinoši nodēvējis par “propagandistu”. Žurnāliste Mārgrita Brenana vaicāja ministram, vai Dmitrijevam bijusi taisnība, kad viņš vizītes gaitā ASV teicis, ka Vašingtonas sankcijas “neietekmēs Krievijas ekonomiku".
“Mārgrit, vai jūs tiešām grasāties publiskot to, ko saka Krievijas propagandists? Ko vēl viņš var pateikt,” atbildēja Besents. Krievijas ekonomika šobrīd ir kara ekonomika ar “faktiski nulles” izaugsmi un inflāciju virs 20%, norādīja ministrs. “Un viss, ko mēs darām, mudinās Putinu uz sarunām,” sacīja Besents.
Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī toreizējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācija Dmitrijevam noteica sankcijas, viņu raksturojot viņu kā “tuvu Putina līdzgaitnieku”. Pēc Trampa atgriešanās Baltajā namā, ASV uzreiz sāka tuvināties Krievijai un Dmitrijevs kļuva par pirmo Krievijas amatpersonu, kurš pēc invāzijas sākuma apmeklē Vašingtonu.