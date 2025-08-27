Putina emisārs Kirils Dmitrijevs ar "ēzeļu video" aicina aizvākt pēdējās barjeras Krievijas un ASV attiecībās
Kremļa diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis, Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītājs Kirils Dmitrijevs ar savdabīgu “ēzeļu video” aicināja likvidēt visus šķēršļus Krievijas un ASV attiecībās, lai atgrieztos pie “bizness kā parasti” prakses, par spīti jau 1281 dienu ilgstošajai Krievijas invāzijai Ukrainā, kas ir asiņainākais karš Eiropā kopš nacistiskās Vācijas fīrera Ādolfa Hitlera sāktā Otrā pasaule skara. Jāpiebilst, ka pēc nieka dažiem mēnešiem šī Krievijas asinspirts Ukrainā ilguma ziņā pārsniegs Krievijas lielāko svētumu Lielo Tēvijas karu pret nacistisko Vāciju.
The third donkey understood the difference: don’t just overcome barriers—remove them. ☺️ Let’s take down Biden’s roadblocks and build a US–Russia relationship that benefits the world. 🇷🇺🤝🇺🇸 https://t.co/Vp9WHHCJxV— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 27, 2025
Tomēr kopš Donalda Trampa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās 2024. gadā Krievija atguvusi otro elpu, cenšoties izrauties no tās starptautiskās izolēšanas centieniem. Tā kā Tramps regulāri mēdz atkārtot Kremļa propagandas tēzes, iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena īstenotais ASV atbalsts Ukrainas pretestībai pret Krievijas agresiju ir būtiski samazinājies, bet pašreizējā Baltā nama saimnieka reveransi Putinam kopā ar neslēpti dzēlīgo attieksmi pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski liecina par ASV vēlmi pēc iespējas ātrāk atgriezties pie ierastā biznesa ar Krieviju. Pavisam nesen Tramps visnotaļ labvēlīgi Aļaskā uzņēma Putinu, kas būtu pilnīgi neiespējami Baidena administrācijas laikā.
Kaut arī Putina nepiekāpības dēļ nekādus būtiskus panākumus Ukrainas kara izbeigšanā Trampam neizdevās panākt, Putina emisārs Dmitrijevs, kurš šā gada aprīlī kļuva par pirmo Vašingtonu apmeklējušo augsta ranga Krievijas amatpersonu kopš Krievijas invāzijas sākuma, mudina viņu spert nepieciešamos soļus, lai pilnībā likvidētu “Baidena radītos” šķēršļus abu valstu attiecībās.
Mikroblogošanas vietnē “X” Dmitrijevs pārpublicēja video ar ēzeļiem, kas mēģina pārkāpt žogu. Divi ēzeļi pārlec žogu, bet pēdējais to salauž. “Trešais ēzelis saprata atšķirību: nevajag vienkārši pārvarēt šķēršļus, vajag tos novākt. Novāksim Baidena uzliktos šķēršļus un izveidosim ASV-Krievijas attiecības, kas dod labumu visai pasaulei,” viņš rakstīja.
Pirms tam Dmitrijevs savā “Instagram” kontā — ironiski, bet “Instagram” īpašniece “Meta” pašā Krievijā ir atzīts par ekstrēmistisku un aizliegts — bija telefoniski ar Putinu runājošā Trampa fotogrāfiju dziesmas “Māmulīte” pavadījumā. Vienlaikus “Telegram” kanālā viņš paziņoja, ka Eiropas valstu līderi “visādi cenšas traucēt miera sarunām un Krievijas-ASV attiecību atjaunošanai, piesedzoties ar vārdiem par “neuzticēšanos” Krievijai.”