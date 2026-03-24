Vācijas prezidents Šteinmeiers kritizē ASV un Izraēlas karu pret Irānu, kā arī čubināšanos ar Putina Krieviju
Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers otrdien asi kritizēja ASV un Izraēlas karu pret Irānu, norādot, ka tas ir starptautisko tiesību pārkāpums. Kara sākšana bija "politiski postoša kļūda", konflikts, no kā varēja izvairīties un kas nebija obligāts, "ja tā mērķis bija apturēt Irānu ceļā uz atombumbu", Šteinmeiers sacīja pasākumā Berlīnē par godu Ārlietu ministrijas atjaunošanas 75. gadadienai.
Irānas karš ir "pretrunā ar starptautiskajām tiesībām", uzsvēra prezidents, piebilstot, ka Vašingtonas aizbildinājumi par it kā pastāvējušajiem tūlītēja uzbrukuma draudiem ASV nav pamatoti. Irāna nekad nebija bijusi tālāk no kodolieroču iegūšanas kā pēc 2015. gada starptautiskās vienošanās, kas paredzēja Irānas kodolprogrammas ierobežošanu un Irānai noteikto sankciju atcelšanu.
Šteinmeiers, tolaik būdams Vācijas ārlietu ministra amatā, bija iesaistīts šīs vienošanās panākšanā. Neraugoties uz to, ka Irāna pildīja vienošanās nosacījumus, Trampa pirmās prezidentūras laikā ASV no vienošanās izstājās un noteica Irānai jaunas sankcijas.
"Pašreizējai ASV administrācijai ir citāds pasaules redzējums nekā mums, un tajā netiek ņemti vērā iedibinātie noteikumi, partnerattiecības un laika gaitā uzkrātā uzticēšanās," sacīja Šteinmeiers. Kaut arī ar to ir jārēķinās, "mums nav nekāda iemesla pievienoties šādam pasaules uzskatam", uzsvēra prezidents. Ārpolitikai ir jākļūst pragmatiskākai un efektīvākai, taču "tas nenozīmē necieņu pret starptautiskajām tiesībām".
Vācijas ārpolitika nekļūst pārliecinošāka, "nesaucot starptautisko tiesību pārkāpumu par starptautisko tiesību pārkāpumu," norādīja prezidents. "Starptautiskās tiesības nav vecs cimds, kas mums būtu jānoņem, kad to dara citi," Šteinmeiers brīdināja, izpelnoties aplausus. "Gluži pretēji - tās ir vitāli svarīgas visiem tiem, kas nav lielvaru vidū."
Pat tad, kad Krievijas karš pret Ukrainu būs beidzies, nevar būt runa par mieru "ar šo Krieviju", uzsvēra Šteinmeiers. Eiropai ir jāorganizē sava drošība pret Krieviju, nevis kopā ar Krieviju, sacīja prezidents.
Vācijas ārpolitikai vienmēr ir nepieciešami četri pīlāri - militārais spēks, lai to uztvertu nopietni, gudra diplomātija, lai izstrādātu risinājumus un veidotu alianses, kultūra, bizness un zinātne kā pievilcība pasaulei un starptautiskā kārtība kā ietvars un virziens, norādīja Šteinmeiers. Vēršoties pie Ārlietu ministrijas darbiniekiem, prezidents sacīja: "Nezaudējiet šo kompasu."