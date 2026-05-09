Var izslēgties uz visiem laikiem: brīdina par iespējamām problēmām ar "iPhone 17"
Jaunie "iPhone 17" modeļi ir ieguvuši popularitāti, taču daži lietotāji ir saskārušies ar neparastu problēmu. Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem, ierīces var pilnībā izslēgties, kad akumulators tiek izlādēts līdz 0%, un pēc tam tās nevar ieslēgt atpakaļ, pat ja tiek pieslēgta lādēšana, raksta ārvalstu mediji.
Problēma un tās izpausmes
Lietotāji, kas iegādājušies "iPhone 17", "17 Pro", "17 Pro Max" un "iPhone Air", ziņo, ka ierīce pēc pilnīgas izlādēšanās atsakās ieslēgties, pat pēc tam, kad tiek pievienots uzlādes kabelis. Dažiem tas prasa ilgāku uzlādes laiku — no 10 līdz pat 60 minūtēm, lai ierīce atdzīvotos, savukārt citiem paliek pilnīgi melns ekrāns.
Šī problēma nav saistīta ar ierīces vecumu, un tā ir novērota arī jauniem tālruņiem, kas ir tikai nesen iegādāti. Lai arī problēma nav oficiāli apstiprināta kā rūpnīcas brāķis, lietotāji dalās pieredzē, ka pēc ierīces izslēgšanās atpakaļ to ieslēgt ir sarežģīti vai pat neiespējami.
Iespējamie risinājumi
"Apple" piedāvā dažus risinājumus šai problēmai. Pirmkārt, ir ieteikts izmēģināt piespiedu restartēšanu (force restart). Lai to izdarītu, lietotājiem jānospiež un jātur dažas pogas (skaļuma palielināšanas poga, skaļuma samazināšanas poga un sānu poga) līdz parādās "Apple" logotips. Šī darbība bieži vien palīdz atdzīvināt ierīci, nesabojājot datus.
Papildus tam, lietotājiem jānodrošina, ka ierīce tiek uzlādēta ar kvalitatīvu lādētāju un atstāta uzlādes režīmā ilgāk, lai akumulators atjaunotu darbību. Ja šie pasākumi nepalīdz, "Apple" iesaka sazināties ar servisu vai izmantot atbalsta režīmu.
Problēmas cēloņi un sekas
Šī problēma, šķiet, saistīta ar enerģijas pārvaldības sistēmu un to, kā "iPhone 17" modeļi apstrādā pilnīgi izlādējušos akumulatorus. Tā kā šī problēma tiek novērota ne tikai dažiem lietotājiem, bet arī dažādās "iPhone 17" versijās, "Apple" ir aicinājusi lietotājus rūpīgi sekot līdzi iespējamiem atjauninājumiem un sekot ieteikumiem no tehniskā atbalsta.