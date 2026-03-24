Nīderlande būs pirmā NATO valsts, kas ieviesīs dronu vienības visās armijas kaujas vienībās
Nīderlande kļūs par pirmo NATO dalībvalsti, kas sistemātiski integrēs dronu vienības visās armijas vienībās.
Par to ziņoja NL Times, atsaucoties uz valsts bruņoto spēku virspavēlnieku.
Saskaņā ar pieejamo informāciju, no aprīļa Nīderlandes bruņotie spēki sāks vervēt no 1000 līdz 1200 karavīriem, lai nokomplektētu jaunizveidotās dronu un pretdronu vienības, kas tiks integrētas visās kaujas vienībās.
Komandieris Onno Eihelsheims norāda, ka gan dronu izmantošana, gan aizsardzības līdzekļi pret tiem tagad spēlē daudz lielāku lomu mūsdienu karadarbībā. Viņš uzsvēra, ka šis solis atspoguļo mācības, kas gūtas no Krievijas un Ukrainas kara, kā arī konflikta Tuvajos Austrumos.
Viņš arī uzsvēra, ka cieša sadarbība ar dronu ražotājiem ir šī plāna panākumu priekšnoteikums, ņemot vērā nepieciešamību pēc pastāvīgiem tehnoloģiskiem atjauninājumiem un ātras pielāgošanās.
Armijas spēju paplašināšana notiek laikā, kad NATO sabiedrotie, tostarp Nīderlande, pagājušajā gadā Hāgas samitā apņēmās ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus. Ilgtermiņa mērķis ir 5% no iekšzemes kopprodukta, kas Nīderlandei nozīmē gandrīz 50 miljardus eiro.
Nīderlande aktīvi ievieš Ukrainas pieredzi savos karaspēkos, jo īpaši iegādājoties kaujas apstākļos pārbaudītus ieročus.
Piemēram, novembrī tika ziņots, ka valsts iegādāsies 100 radarus no "Robin Radar" dronu atklāšanai.
Šīs sistēmas jau ir nodotas Ukrainai un uzlabotas, pamatojoties uz to praktiskās pielietošanas pieredzi.