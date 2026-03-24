Pēc Krievijas triecieniem Ukrainai atvienots Moldovas galvenais elektroenerģijas savienojums ar Eiropu
Pēc Krievijas triecieniem Ukrainai atvienota Moldovas galvenā elektroapgādes līnija ar Eiropu, otrdien paziņojusi Kišiņeva.
Moldova importē elektroenerģiju no kaimiņvalsts Rumānijas, galvenokārt izmantojot elektroapgādes līniju, kas iet caur Ukrainas dienvidiem.
"Triecieni aizvadītajā naktī atslēdza Moldovas galveno elektroenerģijas savienojumu ar Eiropu. Ir izveidoti alternatīvi maršruti, taču situācija joprojām ir nestabila," platformā "X" paziņoja Moldovas prezidente Maija Sandu, uzsverot, ka par šo situāciju ir atbildīga vienīgi Krievija.
Starp izmantotajiem alternatīvajiem maršrutiem ir četras citas starpsavienojuma līnijas starp Rumāniju un Moldovu, platformā "Telegram" paziņoja valdība.
"Mēs aicinām sabiedrību saprātīgi izmantot elektroenerģiju pīķa stundās, lai izvairītos no elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu pārslodzes," paziņoja valdība.
Moldovas Ārlietu ministrija nosodīja Krievijas uzbrukumus: "Šīs darbības grauj reģionālo energoapgādes drošību un apdraud kritisko civilo infrastruktūru."
Isakčas-Vulkanešti elektrolīnijas darbība tika traucēta arī janvāra beigās. Arī toreiz to ietekmēja traucējumi Ukrainas elektrotīklā. Moldovas galvaspilsēta un citas pilsētas uz vairākām stundām palika bez elektrības, un satiksme un robežšķērsošana tika pārvaldītas manuāli.
Moldova pati ražo elektroenerģiju, bet izmanto arī importēto elektroenerģiju, galvenokārt no kaimiņvalsts Rumānijas.