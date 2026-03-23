"Stop, stop, stop!" publicēts dispičeru audioieraksts no traģiskās aviokatastrofas Ņujorkā
Publiskots sirdi postošs audio ieraksts no gaisa satiksmes vadības torņa, kas atklāj haotiskos mirkļus neilgi pirms traģiskās aviokatastrofas Ņujorkā.
Jau ziņos, ka svētdien, īsi pirms pusnakts, traģiski notikumi risinājās Ņujorkas lidostā "LaGuardia", kad pasažieru lidmašīnas "Air Canada Express” reiss 8646 pēc ielidošanas no Monreālas uz skrejceļa sadūrās ar ārkārtas dienestu transportlīdzekli. Sadursmē gāja bojā divi lidmašīnas piloti, bet vairāk nekā 40 cilvēki guva ievainojumus.
Ticis publiskots gaisa satiksmes vadības torņa audioieraksts, kurā ir jaušams dispečeru vidū valdošais haoss pirms un pēc notikušās sadursmes:
"Netālu no skrejceļa atrodas transportlīdzeklis," saka viena balss.
"Pirmā kravas automašīna un kompānija lūdz šķērsot skrejceļu."
Pēc brīža atskan steidzami brīdinājumi: "41-95, lūdzu, apstājieties."
"Apstājieties, apstājieties, apstājieties!"
"Apturiet pirmo kravas automašīnu, apstājieties! Apturiet pirmo kravas automašīnu, apstājieties!"
Pēc tam dispečeri dod komandas gaisā esošajām lidmašīnām.
"Apbrauciet, skrejceļu."
"646, transportlīdzeklis savā vietā, nevar kustēties."
Kādā citā publiskotajā audio ierakstā ietverti brīži pēc traģiskās avārijas.
""Frontier 4195" [ASV zemo cenu aviokompānija], esam saņēmuši ziņu, ka mēs uz brīdi būsim slēgti, ja vēlaties sagatavoties atgriezties uz rampas, dariet man zināmu," sacīja dispečers.
"Jā. Tas bija... to nebija viegli skatīties," atbildēja "Frontier" pilots.
"Jā, es zinu... es biju šeit. Es mēģināju ar viņiem sazināties. Mēs iepriekš risinājām ārkārtas situāciju, un es pieļāvu kļūdu," norāda dispečers.
"Nē... tu darīji visu iespējamo," viņam atbild pilots.
Pēc amatpersonu teiktā, pēc sadursmes ārstniecības iestādēs tika nogādāts 41 cilvēks, tai skaitā pasažieri, apkalpes locekļi un lidostas darbinieki. Vairums cietušo šobrīd ir palaisti mājās, bet dažu cilvēku veselības stāvoklis joprojām ir kritisks.
Lidmašīnas pasažieris: "Pilots darīja visu, kas bija viņa spēkos!"
Lidmašīnas pasažiers Džeks Kebots norada, ka sākumā lidojums šķitis pilnīgi parasts: “Mēs tuvojāmies skrejceļam diezgan ātri". "Tas bija parasts lidojums, tomēr nosēšanās bija ļoti strauja," ASV medijiem norāda pasažieris. “Pēc apmēram divām sekundēm notika spēcīgs trieciens. Cilvēki tika mesti uz visām pusēm, lidmašīna sāka novirzīties pa kreisi un pa labi. [Salonā izcēlās panika]. Valdīja pilnīgs haoss."
Neraugoties uz to, pasažieris uzsver pilota rīcību: “Atskatoties uz notikušo, varu apgalvot, ka pilots izdarīja visu, kas bija viņa spēkos. Viņš bremzēja cik spēcīgi varēja un saprata, ka tas var maksāt viņa dzīvību," norādījis pasažieris.
"Air Canada Express" pasažieru lidmašīnas avārija Ņujorkā
