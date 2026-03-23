Šoks Ņujorkā - nosēšanās laikā avarē pasažieru lidmašīna; ir bojāgājušie. FOTO un VIDEO
Baisi notikumi risinājušies lidostā Ņujorkā: pasažieru lidmašīna nosēšanās laikā ietriecās ugunsdzēsēju auto.
Transportlīdzeklī atradās pieci pirmās palīdzības sniedzēji — visi ir kritiskā stāvoklī. "Air Canada Express" lidmašīnā atradās 75 pasažieri. "LaGuardia" lidosta ir slēgta.
"Air Canada Express" pasažieru lidmašīnas avārija Ņujorkā
Here’s a front-facing photo of Air Canada Express Flight AC8646, a Bombardier CRJ-900 from Montreal, showing the crash damage at LaGuardia. pic.twitter.com/RcycBnUyQj— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026
“Stop, stop, stop!” — urgent audio captures the moment of chaos as an Air Canada Express flight collided with an airport vehicle at LaGuardia Airport in New York. pic.twitter.com/ztHegJyter— The Premium 24 (@ThePremium_24) March 23, 2026
"NBC News" vēsta, ka avārijā bojā gājuši abi lidmašīnas piloti. Vairāk nekā desmit "Air Canada" pasažieri guvuši dažāda smaguma traumas, liecina sākotnējā informācija no augsta ranga amatpersonas, kas pārzina izmeklēšanu. Daži pasažieri tika nogādāti slimnīcā, norādīja avots.