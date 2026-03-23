Šoks Ņujorkā - nosēšanās laikā avarē pasažieru lidmašīna; ir bojāgājušie. FOTO un VIDEO

Baisi notikumi risinājušies lidostā Ņujorkā: pasažieru lidmašīna nosēšanās laikā ietriecās ugunsdzēsēju auto.

Transportlīdzeklī atradās pieci pirmās palīdzības sniedzēji — visi ir kritiskā stāvoklī. "Air Canada Express" lidmašīnā atradās 75 pasažieri. "LaGuardia" lidosta ir slēgta.

"Air Canada Express" pasažieru lidmašīnas avārija Ņujorkā.

foto: REUTERS/SCANPIX

"NBC News" vēsta, ka avārijā bojā gājuši abi lidmašīnas piloti. Vairāk nekā desmit "Air Canada" pasažieri guvuši dažāda smaguma traumas, liecina sākotnējā informācija no augsta ranga amatpersonas, kas pārzina izmeklēšanu. Daži pasažieri tika nogādāti slimnīcā, norādīja avots.

