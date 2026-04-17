Natālija Portmane 44 gadu vecumā gaida trešo bērniņu
Holivudas aktrise Natālija Portmane paziņojusi, ka gaida pirmo kopīgo bērnu ar dzīvesbiedru Tanguju Destabli. Viņai ir vēl divi bērni no iepriekšējām attiecībām.
„Mēs ar Tanguju esam ļoti saviļņoti,” viņa pauda žurnālistiem. „Es vienkārši jūtos ļoti pateicīga. Es zinu, ka šī grūtniecība ir liels brīnums un privilēģija,” pauda Portmane.
Natalie Portman is pregnant with baby No. 3, her first with partner Tanguy Destable https://t.co/uEw3tmQ58N pic.twitter.com/QtUVJVN1gN— New York Post (@nypost) April 17, 2026
Aktrises ir mamma diviem bērniem - 14 gadus vecam dēlam Alefam un 9 gadus vecai meitai Amālijai- no attiecībām ar bijušo vīru Benjaminu Milepiedu. Pāris bija precējies 11 gadus, un izšķīrās 2023. gada jūlijā.
Lai arī Portmanei izdodas pasargāt Alefu un Amāliju no sabiedrības uzmanības, abi bērni ļoti labi apzinās savas mammas slavenības statusu. Aktrise apgalvo, ka bērni pat viņu iedrošināja neatsacīties no lomas filmā "Thor: Love and Thunder". „Šajā karjeras posmā tiešām vēlos iepriecināt savus bērnu," žurnālam "Variety" 2022. gada jūnijā pauda aktrise.
Runājot par bērnu privātumu viņa pauda sekojošo: „Es dzīvē neesmu īpaši privāta persona — es jums pastāstīšu visu par sevi. [...] Taču es esmu uzstādījusi noteiktu robežu, un nepiedalīšos fotosesijās kopā ar saviem bērniem.”