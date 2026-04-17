"Ogre United" spēles pēdējās minūtēs izrauj neizšķirtu pret "Audu"
"Ogre United" futbolisti piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas septītās kārtas mačā Salaspilī mača pēdējās minūtēs izrāva neizšķirtu 1:1 (0:0) pret "Audu".
"Ogre United" punktu izrāva pēc tam, kad spēles pēdējās minūtēs pēc Kristera Čudara sitiena bumbu savos vārtos ieraidīja Musa Uedrogo. "Audai" vārtus šajā spēlē guva Vallijs Fofanā.
Mača 66. minūtē pēc Tina Hrvoja centrējuma bumba vārtu priekšā nonāca pie Fofanā, kurš to ieraidīja mērķī. No spēles 78. minūtes viesi spēlēja desmit vīru sastāvā, jo Viktors Džerolds par sitienu "Ogre United" vārtsargam Ņikitam Parfjonovam saņēma sarkano kartīti.
Pamatlaika pēdējā minūtē "Auda" neizmantoja pāris izdevības nostiprināt vadību, turklāt kompensācijas laika piektajā minūtē pēc Čudara sitiena bumba no Uedrogo nonāca "Audas" vārtos.
Ceturtdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet piektdienas pirmajā spēlē "Tukums 2000" savā laukumā izrāva neizšķirtu 2:2 pret "Liepāju".
Septītās kārtas noslēgumā sestdien "Grobiņa" uzņems čempioni "Riga", bet "Super Nova" viesos spēlēs ar RFS.
Turnīra tabulā līdere pēc sešām kārtām ir RFS, kas guvusi 15 punktus. Tālāk seko "Riga" un "Auda" ar 13 punktiem, 12 punkti ir "Daugavpilij", bet labāko piecinieku ar desmit punktiem noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Grobiņai" un "Liepājai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", četri punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.