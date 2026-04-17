"Ne soli atpakaļ. Mīliet katru dienu, kas jums dota..." ukrainas karavīrs ar asarām acīs ieraksta video no vietas, kurā viņaprāt kritīs kaujā. VIDEO
Daudzus cilvēkus līdz asarām aizkustinājis kāda Ukrainas karavīra uzņemts video, ko viņš iemūžinājis frontes līnijā Jehorivkā, kad viņa vienība bija ielenkta un viņš domāja, ka kritīs kaujā.
"Brāļi. Šī ir mūsu pēdējā kauja, un, iespējams, arī nozīmīgākā," norāda karavīrs, kas uzņem video. "Mēs viņus kārtīgi "samasējām"," viņam norāda kāds biedrs. "Pilnīgi šobrīd gribas raudāt, ja runājam atklāti..." pauž video uzņēmējs. "Viss ir labi. Mēs dzīvosim, ja nenomirsim..." nosaka vēl kāds.
Pēc tam karavīrs, kas uzņem video, pavērš to pret sevi un emocionāli pauž sekojošus vārdus: "Mēs esam ielenkti no visām pusēm. Mēs vakardien iznīcinājām Krievijas elites karavīrus, un darījām to arī šodien. Ukraiņi. Kad jūs skatāties šo video, atcerieties, kas šeit stāv..."
"Es jums parādīšu savu pēdējo pozīciju. Šodien ir 1. novembris," norāda karavīrs, video parādot savas pozīcijas. "Es jūs visus ļoti mīlu, mani dārgie. Kas par skaistu dienu..." pauž karavīrs.
"Mēs jau divas dienas cīnāmies smagi. Atrodamies Jehorivkā... Ja jūs zināt, kur tas atrodas, tātad Pavilvka ir ieņemta. [...] Mūs nežēlīgi apšauda... Es nezinu, ko vairāk sacīt. Mīliet katru dienu, kas jums dota..." aicina karavīrs.
Video izraisījis īstu rezonansi sociālajos tīklos un to noskatījušies jau vairāk nekā divi miljoni cilvēku. Daudzi uztraukušies par karavīru likteni, paužot cerību, ka viņiem tomēr izdevās atvairīt uzbrukumu un izglābties no aplenkuma. Lai gan video popularitāti iemantojis šobrīd, tas patiesībā tika uzņemts 2022. gadā Jehorivkā, Doņeckas apgabalā. Nākamajā dienā nelielajai ukraiņu vienībai izdevās izlauzties no aplenkuma un atkāpties. Pēc tam karavīri ievietoja sociālajos tīklos video, apliecinot, ka viņi ir dzīvi.