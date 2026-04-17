VIDEO: Maruta Siguldā iemūžinājusi neparastu skatu, kas sajūsminājis daudzus
Siguldas iedzīvotāja Maruta Gaujas krastā iemūžinājusi neparastu skatu, kas izraisījis sajūsmu daudziem cilvēkiem.
Video, ko noskatījušies teju 100 tūkstoši iedzīvotāju viņa iemūžinājusi ūdeli, kas Gaujas krastā nozvejojusi nēģi. "Šorīt brinišķīgs skats," pie video norāda sieviete. Daudzi iedzīvotāji pie video dalījušies ar jautrām pārdomām. "Šim zvejas licence nav vajadzīga!" pauž Dagnis. "Malacis, zina,kas ir delikatese," norāda Guna. Bet Ģirts ūdeli nodēvējis par maluzvejnieku.
Tāpat vairāki cilvēki uzsākuši diskusijas par to, vai video redzams ir ūdrs vai ūdele, kā arī par to, vai dzīvnieks nozvejojis nēģi vai zuti. "Labs loms!! Zutis," pauž Līga. Arī Jānis, Lolita un citi viņai piekrituši. Tikmēr Olga pauž, ka tas 100% esot nēģis, jo zutim esot citādāka mute.
Mūsdienās ir sastopamas tikai divas ūdeļu sugas - Eiropas un Amerikas ūdele. Eiropas ūdele ir starpsugu konkurences dēļ izzudusi suga Latvijā (pēc datiem uz 2024.g.). Pēdējie sastapšanas pierādījumi attiecas uz 1994. gadu. Tikmēr Amerikas ūdele Latvijā ir invazīva suga, kas valstī parādījusies 1944. gadā. Tā šobrīd dabā faktiski pilnībā nomainījusi Eiropas ūdeli. To skaits valstī ir liels un stabils.