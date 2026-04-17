Šodien 20:22
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā nogalināti 699 bērni
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Ukrainā nogalināti 699 bērni un 2457 ievainoti, paziņojusi Ukrainas policija.
"Saskaņā ar oficiālajiem datiem līdz 2026. gada 16. aprīlim par Krievijas pilna mēroga militārās agresijas upuriem Ukrainā ir kļuvuši 3156 bērni," teikts policijas paziņojumā.
Ir nogalināti 699 bērni un 2457 bērni guvuši dažāda smaguma ievainojumus, norādīja policija, piebilstot, ka šie skaitļi ir nepilnīgi. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainas policija ir apstrādājusi tūkstošiem ziņojumu par pazudušiem bērniem, un 52 276 nepilngadīgie ir atrasti un atgriezti.