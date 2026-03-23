Tramps: Irānā jau ir nogalināti tik daudzi augstākie līderi, ka to var uzskatīt par "automātisku režīma maiņu"
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Izraēlas un ASV karā ar Irānu jau ir nogalināti tik daudzi Irānas augstākie līderi, ka to "automātiski var uzskatīt par režīma maiņu".
ASV prezidents arī paziņoja, ka ASV un Irānas starpā noris sarunas, kaut arī Irāna šādu faktu noliegusi. Tramps pauda, ka sarunas notiek ar "augstu personu", bet ne ar valsts augstāko līderi.
"Mēs esam iznīcinājuši vadības pirmo līmeni, otro līmeni un lielā mērā arī trešo līmeni, bet mēs runājam ar cilvēku, kas, manuprāt, ir ļoti respektēts un ir līderis," Tramps sacīja žurnālistiem, uzsverot, ka sarunas nenotiek ar Irānas jauno augstāko līderi Modžtabu Hamenei, bet gan ar cilvēkiem, kurus prezidents raksturoja kā "ļoti saprātīgus ".
Tāpat Baltā nama saimnieks norādīja, ka ASV un Irānas sarunās, kuru rezultātā Teherānai būtu jāatsakās no savām kodolambīcijām un bagātinātā urāna krājumiem, ir panākti "būtiski vienprātības punkti". "Mēs vēlamies, lai [Irānai] nebūtu [urāna] bagātināšanas, bet mēs arī vēlamies bagātināto urānu," viņš piebilda. Ja sarunas neizdosies, "mēs vienkārši turpināsim bombardēt no visas sirds", brīdināja ASV prezidents.
Tramps pirmdien platformā "Truth Social" paziņoja, ka pēc "ļoti labām un produktīvām sarunām" ar Teherānu devis rīkojumu apturēt triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai, par ko viņš iepriekš tika brīdinājis. Tramps piebilda, ka sarunas šonedēļ turpināsies.
Starp ASV un Irānu "pēdējo divu dienu laikā bija ļoti labas un produktīvas sarunas par pilnīgu un galīgu mūsu domstarpību atrisināšanu Tuvajos Austrumos," pirmdienas rītā "Truth Social" pavēstījis prezidents.
Irānas ziņu aģentūra" Fars", kas ir saistīta ar Islāma revolūcijas gvardes korpusu, noraida apgalvojumus par sarunām, norādot, ka nav nedz tiešu, nedz netiešu sarunu ar ASV, vēsta laikraksts "The Guardian". Arī Irānas Ārlietu ministrija norādījusi, ka nekādas sarunas ar ASV nav notikušas, vēsta Irānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA.