Venecuēlas pagaidu prezidente veikusi radikālas pārmaiņas armijas vadībā
Dienu pēc tam, kad Venecuēlā tika iecelts jauns aizsardzības ministrs, Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa nomainījusi augstākos militāros vadītājus.
Rodrigesa paziņoja, ka tikuši nomainīti vairāki augstākā līmeņa militārie vadītāji. Par jauno Jūras spēku komandieri iecelts Dilio Aleksandro Aguero Montes, par Gaisa spēku komandieri — Roimans Antonio Hernandess Briseņo, bet par Armijas komandieri — Rubens Darío Belzares Eskobars.
Otrdien Rodrigesa arī veica plašāku valdības pārkārtojumu, atstādinot no amata Maduro tuvāko sabiedroto - Venecuēlas ilggadējo aizsardzības ministru Vladimiru Padrino Lopezu. Vietnē "Telegram" Rodrigesa pateicās viņam par "lojalitāti valstij" un paziņoja, ka par jauno aizsardzības ministru iecelts Gustavo Gonzalezs Lopezs.
Padrino Lopezs bija aizsardzības ministrs 12 gadus un plaši pazīstams kā Maduro sabiedrotais. Reaģējot uz savu nomaiņu, viņš sacīja, ka viņam bija “kalpot valstij bija viņa lielākais gods dzīvē”. Viņš arī apsveica Gonzalezu Lopezu ar jauno amatu, norādot, ka abi pazīst viens otru kopš agrīnajiem dienesta gadiem. Gonzalezs Lopezs iepriekš — no 2014. līdz 2018. gadam un no 2019. līdz 2024. gadam - divreiz vadīja Venecuēlas izlūkošanas dienestu "Sebin" .
Intervijā medijam "BBC" cilvēktiesību organizācijas "Human Rights Watch" Amerikas nodaļas direktore Huanita Goebertus sacīja, ka Lopeza iecelšana par aizsardzības ministru nozīmē “represīvās struktūras saglabāšanu un atbalsta sniegšanu personai, kuru vajadzētu izmeklēt saistībā ar smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Venecuēlā, tai skaitā spīdzināšanu un patvaļīgas aizturēšanas”.
Jau 2015. gadā ASV administrācija, bijušā prezidenta Baraka Obamas vadībā, piemēroja Gonzalezam Lopezam sankcijas, norādot, ka viņš ir “atbildīgs vai līdzvainojams nozīmīgos vardarbības aktos vai citos smagos cilvēktiesību pārkāpumos”.