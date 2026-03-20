Leiena: ES atradīs veidus 90 miljardu eiro aizdevuma izmaksai Ukrainai
Eiropas Savienība (ES) atradīs veidus, kā izmaksāt Ukrainai solīto 90 miljardu eiro aizdevumu, neskatoties uz Ungārijas pretestību, piektdien paziņoja Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
"Tā vai citādi mēs to izpildīsim," Leiena teica žurnālistiem pēc samita Briselē, kur ES līderiem neizdevās pārliecināt Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu atteikties no Ukrainai nozīmīgā ES aizdevuma bloķēšanas.
ES līderi sanāksmē nosodīja Ungārijas nepieņemamo pretestību, paziņoja Eiropadomes prezidents Antoniu Košta.
"Vienošanās ir vienošanās, mums jāizpilda dotais vārds. Un neviens nevar šantažēt Eiropadomi," teica Košta.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs sacīja, ka dalībvalstu līderi ir lūguši EK atrast veidus, kā izmaksāt aizdevumu, un nosauca Orbāna veto par bezprecedenta "nopietnu nelojalitātes izpausmi".
"Tas atstās savas pēdas," Mercs teica, paskaidrojot, ka "tas ir nopietns dalībvalstu savstarpējās lojalitātes principa pārkāpums, un tas kaitē Eiropas Savienības reputācijai".
ES samitā decembrī Orbāns atbalstīja 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, bet pēc tam Ungārijas valdība krasi mainīja savu nostāju dažas dienas pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā ceturtās gadadienas.
Ceturtdien viņš paziņoja, ka turpinās bloķēt ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un jaunu sankciju piemērošanu Krievijai, kamēr netiks atsāktas Krievijas naftas piegādes caur Ukrainu.
Janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju, izraisot naftas deficītu Ungārijā un Slovākijā. Kijiva norāda, ka cauruļvads ticis bojāts Krievijas dronu uzbrukumos, bet Ungārija un Slovākija, kuras ir saņēmušas pagaidu atbrīvojumu no Eiropas Savienības sankcijām, kas aizliedz Krievijas naftas importu, apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontu.
Saskaņā ar ES amatpersonu sniegto informāciju Ukraina nesen piekritusi ES tehniskajai un finansiālajai palīdzībai cauruļvada remontam.
Orbāna valdībai aprīlī gaidāma smaga cīņa parlamenta vēlēšanās, kas veicinājis spekulācijas, ka veto jaunajiem palīdzības pasākumiem Ukrainai ir daļa no viņa priekšvēlēšanu kampaņas.