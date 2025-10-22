Polijas ārlietu ministrs Sikorskis nokaitina Kremlim draudzīgo Ungāriju, vēlot ukraiņiem veiksmi naftas vada "Družba" iznīcināšanā
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis saniknojis savu kolēģi, Krievijai draudzīgās Ungārijas ārlietu ministru Pēteru Sijārto, vēlot veiksmi Ukrainas armijai naftas vada “Družba” darbības apturēšanā. Sijārto bija sašutis, ka Polijas tiesa nolēmusi atbrīvot Ukrainas pilsoni, kuru tur aizdomās par Krievijas gāzes vadu “Nord Stream” spridzināšanu Baltijas jūrā.
Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025
Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia.
“Pēter, esmu lepns par Polijas tiesu, kas nosprieda, ka sabotāža pret iebrucēju nav noziegums. Vēl vairāk, es ceru, ka jūsu drosmīgajam tautietim, majoram Madjāram beidzot izdosies izsist no ierindas naftas vadu, kas baro Putina kara mašīnu, un jūs saņemsiet savu naftu caur Horvātiju,” viņš uzrakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. “Madjārs” ir Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandiera, etniskā ungāra Roberta Brovdija iesauka.
7. oktobrī Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka viņa valdība iebilst pret Ukrainas pilsoņa Volodimira Žuravļova izdošanu Vācijai, bet galīgo lēmumu pieņems tiesa. Tusks piebilda, ka Polija un viņš personīgi vienmēr ir bijuši pret “Nord Stream 2” būvi. Vēlāk tika ziņots, ka Polijas tiesa ir pagarinājusi Žuravļova apcietinājumu, bet lieta par viņa izdošanu Vācijai tiks izskatīta ne vēlāk kā 40 dienu laikā.
Ukraina regulāri veic triecienus Krievijas naftas rūpniecības objektiem, tādējādi kaitējot Krievijas armijas apgādei ar naftas produktiem, kā arī Kremļa iespējām finansēt karu no naftas tirdzniecības peļņas. Pēdējo mēnešu laikā vairākkārt cietis arī naftas vads “Družba”, ar ko krievu nafta nonāk Ungārijā. Brovdijs aktīvi piedalījies šo triecienu veikšanā.
21. oktobrī Sikorskis brīdināja, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina lidmašīnai varētu likt nosēsties, ja tā nonāks Polijas gaisa telpā, jo Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) ir izdevusi Putina aresta orderi. Savukārt Sijārto apgalvoja, ka jebkura Eiropas Savienības valsts, kas Kremļa diktatoram nedos brīvu ceļu savā gaisa telpā, nevēlas mieru.
Nesen tika ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps plāno Budapeštā tikties ar Putinu, taču vēlāk paziņoja, ka tikšanās tiek atlikta.