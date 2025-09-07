Ukraina veikusi triecienus pa Krievijas naftas vadu "Družba"
Ukrainas Bruņotie spēki naktī uz svētdienu veikuši triecienu pa Krievijas naftas cauruļvada "Družba" dispečerstaciju, kā arī Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu.
Paziņojumā teikts, ka raķešu karaspēka un artilērijas apakšvienības, kā arī bezpilota sistēmu spēki uzbrukuši naftas vada "Družba" dispečerstacijai netālu no Naitopoviču ciema Brjanskas apgabalā.
W nocy działali także Ukraińcy. Mieli uderzyć w instalacje gazociągu #Drużba w obwodzie #Briańsk. pic.twitter.com/rdMc5UrcMf— Krystian Jachacy 🇵🇱 (@KrystianJachacy) September 7, 2025
Iepriekš par triecienu šim objektam sociālajos tīklos rakstīja Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku vadītājs Roberts Brovdi. Viņš norādīja, ka objektam ir stratēģiska nozīme, lai nodrošinātu naftas produktu transportēšanu no Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām uz Krieviju.
"Fiksēti daudzi trāpījumi, izcēlās ugunsgrēks sūkņu stacijas un cisternu parka teritorijā," teikts ģenerālštāba paziņojumā. Tajā arī sacīts, ka Ukrainas Bruņotie spēk devuši triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novada Iļskā. Krasnodaras novada operatīvais štābs paziņoja, ka rūpnīcā aizdegusies tehnoloģiskā iekārta, taču ugunsgrēks esot nodzēsts.
🔥 The Armed Forces of Ukraine struck the Ilsky Oil Refinery in russia’s Krasnodar region.— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) September 7, 2025
A massive fire is raging at the facility.
Another night, another reminder: war always returns to the one who started it. pic.twitter.com/0amOw0SW8C
Jau ziņots, ka pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas vadam "Družba" augustā uz laiku tika pārtraukta Krievijas naftas piegāde Slovākiajai un Ungārijai.