Ukraina veikusi triecienus pa Krievijas naftas vadu "Družba"

Jauns.lv / LETA

Ukrainas Bruņotie spēki naktī uz svētdienu veikuši triecienu pa Krievijas naftas cauruļvada "Družba" dispečerstaciju, kā arī Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu.

Paziņojumā teikts, ka raķešu karaspēka un artilērijas apakšvienības, kā arī bezpilota sistēmu spēki uzbrukuši naftas vada "Družba" dispečerstacijai netālu no Naitopoviču ciema Brjanskas apgabalā.

Iepriekš par triecienu šim objektam sociālajos tīklos rakstīja Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku vadītājs Roberts Brovdi. Viņš norādīja, ka objektam ir stratēģiska nozīme, lai nodrošinātu naftas produktu transportēšanu no Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām uz Krieviju.

"Fiksēti daudzi trāpījumi, izcēlās ugunsgrēks sūkņu stacijas un cisternu parka teritorijā," teikts ģenerālštāba paziņojumā. Tajā arī sacīts, ka Ukrainas Bruņotie spēk devuši triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novada Iļskā. Krasnodaras novada operatīvais štābs paziņoja, ka rūpnīcā aizdegusies tehnoloģiskā iekārta, taču ugunsgrēks esot nodzēsts.

Jau ziņots, ka pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas vadam "Družba" augustā uz laiku tika pārtraukta Krievijas naftas piegāde Slovākiajai un Ungārijai.

