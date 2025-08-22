Ukraina atkal uzbrukusi Krievijas naftas vadam "Družba", atstājot Putina draugu Orbānu bez naftas
Ukraina atkārtoti veikusi dronu uzbrukumu naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Krievijas naftu saņem Ungārija un Slovākija. Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi paziņoja par uzbrukumu naftas vadam "Družba" Krievijas Brjanskas apgabalā.
Pēc viņa teiktā, bezpilota lidaparāti trāpīja pa naftas pārsūknēšanas staciju "Uneča", kurai Ukrainas spēki uzbruka jau 13.augusta naktī. Brovdi publicēja arī kadrus, kuros redzams uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Stacija "Uneča", kas atrodas Brjanskas apgabala Unečas rajonā, ir lielākais mezgls naftas cauruļvadā "Družba".
Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma atkal pārtraukta naftas piegāde Ungārijai, paziņojis Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto.
"Naktī saņēmām ziņu, ka naftas vadam "Družba" uz Krievijas un Baltkrievijas robežas atkal uzbrukts - jau trešo reizi īsā laika posmā. Naftas piegāde uz Ungāriju atkal ir pārtraukta!" sociālajos tīklos raksta Sijārto, nosaucot to par "kārtējo uzbrukumu Ungārijas enerģētiskajai drošībai".
"Mēs turpināsim atbalstīt miera centienus un aizsargāt savas nacionālās intereses ar visiem spēkiem!" paziņoja Sijārto.
Ukrainas Bruņotie spēki pirmdien paziņoja, ka veikuši dronu uzbrukumu cauruļvada "Družba" sūkņu stacijai "Ņikoļskoje" Krievijas Tambovas apgabalā aptuveni 320 kilometrus no Ukrainas robežas, apturot naftas vada darbību. To apstiprināja Ungārijas un Slovākijas iestādes. Pēc divām dienām naftas piegādes tika atjaunotas.