Pētījumi liecina: aspirīns var samazināt vēža risku un izplatību
Plaši izmantotais pretsāpju līdzeklis aspirīns var samazināt vēža attīstības un izplatības risku, liecina jaunākie pētījumi. Zinātnieki arvien labāk izprot, kā šī vairāk nekā 100 gadus izmantotā, bet patiesībā jau tūkstošiem gadu zināmā viela ietekmē audzēju veidošanos, un dažās valstīs tas jau ietekmējis ārstēšanas vadlīnijas, raksta BBC.
Īpaši pārliecinoši rezultāti iegūti pētījumos ar cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts risks saslimt ar zarnu vēzi, piemēram, ar Linča sindromu. Vienā no lielākajiem pētījumiem, kurā pacienti vismaz divus gadus lietoja aspirīnu, konstatēts, ka vēža risks samazinājās aptuveni uz pusi. Turklāt jaunākie dati liecina, ka arī mazākas devas var būt tikpat efektīvas.
Tāpat citā pētījumā pacientiem pēc zarnu vēža operācijas aspirīna lietošana būtiski samazināja slimības atkārtošanās risku. Šo rezultātu dēļ, piemēram, Lielbritānijā un Zviedrijā jau mainītas rekomendācijas – noteiktām pacientu grupām tiek ieteikta regulāra aspirīna lietošana ārsta uzraudzībā.
Zinātnieki uzskata, ka aspirīns var ietekmēt vairākus mehānismus organismā. Tas samazina iekaisumu, kavē noteiktu enzīmu darbību, kas veicina audzēju augšanu, un var palīdzēt imūnsistēmai labāk atpazīt un iznīcināt vēža šūnas. Vienlaikus tas ietekmē arī asins recēšanu, kas var traucēt vēža šūnu izplatīšanos organismā.
Tomēr eksperti uzsver – aspirīns nav universāls risinājums visiem. Tam var būt nopietnas blakusparādības, tostarp asiņošana un kuņģa problēmas, tāpēc to nevajadzētu lietot profilaktiski bez ārsta ieteikuma.
Pašlaik turpinās plaši pētījumi, lai noskaidrotu, vai aspirīns var palīdzēt arī citu vēža veidu gadījumā. Rezultāti varētu būt zināmi jau tuvākajos gados.