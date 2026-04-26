Apgāzies autobuss Igaunijā (ekrānuzņēmums no video)
Šodien 20:57
Igaunijā apgāzies pasažieru autobuss - daudz cietušo, bet viens trako
Svētdienas pēcpusdienā uz Tallinas-Narvas šosejas apgāzies satiksmes autobuss, kurā atradās 47 cilvēki. Cietuši 12 cilvēki, tostarp divu traumas ir smagas, vēsta Igaunijas glābšanas dienests. Viens pasažieris sācis trakot, viņu nācies nomierināt piespiedu kārtā.
Avārija notikusi Tallinas-Narvas šosejas 151. kilometrā pie Sakas ciema. Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu avārijas cēlonis bija spēcīgais vējš, kas nopūta autobusu no ceļa braucamās daļas. No cietušajiem slimnīcā nogādāti desmit cilvēki.
“Delfi.ee” vēsta, ka negadījuma vietā mediķu, glābēju un policijas darbu traucēja kāds autobusa pasažieris. Vīrietis atteicās pamest autobusu, traucēja palīdzības sniegšanu citiem un nereaģēja uz policijas rīkojumiem. Likumsargiem nācās viņu “nomierināt”, pēc tam viņu ievietoja policijas autobusā.