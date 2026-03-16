Dubaijas lidostā atlikti lidojumi pēc tam, kad lidostas tuvumā izcēlies ugunsgrēks.
Pasaulē
Šodien 07:44
Trauksme Dubaijas lidostā: drona trieciens izraisa ugunsgrēku, apturēti lidojumi
Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Dubaijas lidostā uz laiku atlikti lidojumi pēc tam, kad "ar dronu saistīts incidents" izraisīja ugunsgrēku lidostas tuvumā, pirmdien paziņoja varasiestādes.
Incidents skāris degvielas tvertni, paziņoja Dubaijas mediju birojs, vēlāk piebilstot, ka ugunsgrēks nodzēsts.
Nav ziņu par cietušajiem.
"Dubaijas Civilās aviācijas pārvalde paziņo, ka Dubaijas starptautiskajā lidostā uz laiku tiek atlikti lidojumi, īstenojot piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu visu pasažieru un darbinieku drošību," Dubaijas mediju birojs paziņoja platformā "X".
Izraēla un ASV 28. februārī sāka karu pret Irānu, savukārt Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti, arī AAE.