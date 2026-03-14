Tramps aicina citas valstis nosūtīt kuģus Hormuza šauruma drošības garantēšanai
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien aicināja citas valstis nosūtīt kuģus, lai palīdzētu garantēt drošību Hormuza šaurumā, kas ir nozīmīgs starptautiskajā tirdzniecībā, taču tagad satiksmi traucē Tuvajos Austrumos notiekošā karadarbība.
Tramps, kurš ir paziņojis, ka ASV drīz sāks eskortēt tankkuģus cauri šaurumam, platformā "Truth Social" publicēja ziņu, ka "daudzas valstis, it īpaši tās, kuras ir skāris Irānas mēģinājums slēgt Hormuza šaurumu, kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm nosūtīs kara kuģus, lai šaurums paliktu atvērts un drošs".
ASV prezidents pauda cerību, ka "Ķīna, Francija, Japāna, Dienvidkoreja, Lielbritānija un citas valstis, kuras ietekmē šis mākslīgais ierobežojums, nosūtīs kuģus uz šo reģionu".
Irānas uzbrukumi ir gandrīz pilnībā apturējuši jūras satiksmi šaurumā, caur kuru parasti plūst piektā daļa no pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes. Šaurākajā vietā tā platums ir tikai 54 kilometri.
Tā kā naftas cenas strauji pieaug, piektdien Trampam tika jautāts, kad ASV jūras spēki sāks eskortēt tankkuģus caur Hormuza šaurumu. "Tas notiks drīz, ļoti drīz," viņš teica.
Sestdien publicētajā ierakstā Tramps apgalvoja, ka Irānas militārais potenciāls ir likvidēts, taču atzina, ka tā joprojām spēj uzbrukt šaurumam.
"Mēs jau esam iznīcinājuši 100% no Irānas militārā potenciāla, taču viņiem ir viegli nosūtīt vienu vai divus bezpilota lidaparātus, nomest mīnu vai palaist tuva darbības rādiusa raķeti kaut kur gar šo ūdensceļu vai tajā, neatkarīgi no tā, cik smagi viņi ir cietuši sakāvi," klāstīja Tramps.
Aicinot valstis nosūtīt kuģus uz šaurumu, viņš piebilda, ka "ASV bombardēs krastu līdz pēdējam, un nepārtraukti gremdēs Irānas laivas un kuģus. Tā vai citādi, mēs drīz panāksim, ka Hormuza šaurums būs atvēts, drošs un brīvs!"
Piektdien ASV armija ntensīvi bombardēja mērķus Irānas Hargas salā, kas apkalpo gandrīz visu Irānas jēlnaftas eksportu, un Tramps draudēja uzbrukt salas naftas infrastruktūrai, kas tika pasargāta no uzbrukumiem, "ja Irāna vai kāds cits" traucētu kuģu pārvietošanos caur šaurumu.
ASV sabiedrotie līdz šim izvairīgi pauduši gatavību sniegt militāru atbalstu ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai, bet, reaģējot uz paplašināto konfliktu, tie ir mobilizējuši karakuģus.
Pirmdien Francijas prezidents Emanuels Makrons apmeklēja savas valsts lidmašīnu bāzes kuģi, kas nosūtīts uz Vidusjūru, un teica, ka Francija un tās sabiedrotie gatavo aizsardzības misiju, lai atkal atvērtu Hormuza šaurumu.
Savukārt otrdien Lielbritānijas karakuģis atstāja ostu Anglijas dienvidos un devās ceļā uz Vidusjūras austrumu daļu, lai "stiprinātu Lielbritānijas aizsardzību reģionā" pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Lielbritānijas Akrotiri bāzei Kipras dienvidos.