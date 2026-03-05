Konflikts saasinās - Irāna uzbrūk Izraēlai un ASV armijas bāzēm
Irāna ceturtdienas rītā sāka jaunu triecienu vilni Izraēlai un ASV armijas bāzēm Persijas līča valstīs, pēc tam kad ASV un Izraēla bija pastiprinājušas Irānas bombardēšanu, bet ASV Jūras spēku zemūdene Indijas okeānā nogremdēja Irānas karakuģi.
Izraēla paziņoja par vairākiem gaidāmiem raķešu uzbrukumiem, un Telavivā un Jeruzalemē atskanēja gaisa sirēnas.
Irānas valsts televīzija paziņoja, ka jaunie triecieni bija vērsti arī pret ASV bāzēm. Izraēlas bruņotie spēki paziņoja, ka tie Libānā sākuši mērķtiecīgus triecienus pret šiītu kaujinieku grupējumu "Hizbollah" Beirūtas dienvidu priekšpilsētās.
ASV un Izraēlas triecienu temps pret Irānu trešdien bija intensīvs. Irānas valsts televīzija paziņoja, ka atlikta sēru ceremonija, pieminot sestdien nogalināto Irānas augsto līderi ajatollu Ali Hamenei.
Persijas līča arābu valstis ceturtdien, dienu pēc tam, kad Irānas Revolūcijas gvarde bija draudējusi "pilnībā iznīcināt reģiona militāro un ekonomisko infrastruktūru", gatavojās jauniem triecieniem.
Kataras Iekšlietu ministrija paziņoja, ka varasiestādes, veicot piesardzības pasākumus, evakuē iedzīvotājus no ASV vēstniecības Dohā tuvumā, nesniedzot sīkāku informāciju.
Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Dubaijā debesīs bija dzirdami iznīcinātāji, un Saūda Arābija paziņoja, ka tā iznīcinājusi dronu provincē, kas robežojas ar Jordāniju.
Jaunais uzbrukums Kuveitas piekrastē, šķiet, paplašināja teritoriju, kur apdraudēta komerciālā kuģniecība. Uzbrukumi kopš kara sākuma notikuši Omānas līcī un Hormuza šaurumā.
Sprādzieni agri ceturtdien atskanēja Izraēlā. Valsts vadība paziņoja, ka aizsardzības sistēmas strādā, lai pārtvertu vismaz trīs Irānas raķešu viļņus. ASV un Izraēlas triecienos Irānā nogalināti vismaz 1045 cilvēki, trešdien paziņoja Irānas Mocekļu un veterānu lietu fonds. Irānas atbildes triecienos Izraēlā dzīvību zaudējuši vienpadsmit cilvēki. Nogalināti seši ASV karavīri.