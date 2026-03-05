LTV: Rīgas zooloģisko dārzu varētu pievienot citam uzņēmumam
Rīgas pašvaldības uzņēmumus SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" varētu pievienot citam Rīgas pašvaldības uzņēmumam, ceturtdien vēsta Latvijas Televīzija.
Tiek minēts, ka SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" varētu pievienojot SIA "Rīgas meži". Tiesa, pašvaldībā raidījumam "Panorāma" uzsvēra, ka pagaidām par šādu iespēju runāt ir pāragri. Jautājums vēl neesot nonācis domes atbildīgo komiteju darba kārtībā un nav zināms, kad tas varētu notikt.
Pilsētas izpilddirektors Jānis Lange apstiprināja, ka pašlaik tiek meklēts labākais risinājums tam, kā izpildīt zoodārza attīstības plānu laika periodam līdz 2035. gadam. To izstrādāja pirms vairākiem gadiem, un tā brīža aplēses liecināja, ka zoodārzā būtu jāiegulda 40 miljoni eiro.
"Tādas naudas neviena rīcībā nav. Tāpēc mēs skatāmies, mēs meklējam dažādus risinājumus, kā panākt to, lai zooloģiskais dārzs spētu palikt ne tikai esošā līmenī, bet spētu attīsties un būtu kā tāda Rīgas pērle, uz kuru ir lepnums aizbraukt, pastāstīt saviem draugiem, kolēģiem no citām valstīm," komentēja Lange.
Izpilddirektors raidījumam apstiprināja, ka pašlaik tiek izskatītas dažādas attīstības iespējas. Viņš norādīja, ka nepieciešamas apjomīgas investīcijas, lai zooloģiskais dārzs varētu piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu, lai būtu daudzveidīgākas ekspozīcijas.
Nacionālais zooloģiskais dārzs ir mazākā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība. Zoodārzs saņem dotāciju no Rīgas pašvaldības - apmēram 1,8 miljonus eiro. Vēl pusmiljonu piešķir valsts, bet pārējo veido ieņēmumi no biļetēm. Zoodārzu gadā apmeklē ap 300 000 apmeklētāju.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Rīgas mežu" apgrozījums 2024. gadā bija 21 491 254 eiro, peļņai sasniedzot 2 009 654 eiro. Savukārt "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" apgrozījums šajā periodā bija 5 423 342 eiro, bet peļņa - 14 828 eiro.