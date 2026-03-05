Kādreiz neitrālā Somija atļaus kodolieročus izvietot savā teritorijā
Somija plāno atcelt ierobežojumus, kas aizliedz tās teritorijā izvietot kodolieročus, ceturtdien paziņoja Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekenens.
Somija par šādu soli izšķīrusies, lai panāktu atbilstību NATO atturēšanas politikai. "Valdības priekšlikums paredz, ka turpmāk Somijā būs iespējams ievest kodolieročus vai tos transportēt, piegādāt vai turēt Somijā, ja tas būs saistīts ar Somijas militāro aizsardzību," žurnālistiem skaidroja Hekenens. "Visās citās situācijās, izņemot šos izņēmuma gadījumus, kodolieroču ievešana, pārvadāšana, piegāde un glabāšana arī turpmāk būs aizliegta," viņš piebilda.
Ministrs norādīja, ka Somijas un Eiropas drošības vide ir "fundamentāli un būtiski mainījusies un pasliktinājusies" pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Somija 2023. gada aprīlī pievienojās NATO, bet varēja iepazīties ar NATO kodolaizsardzību tikai pēc tam, kad tā kļuva par pilntiesīgu dalībvalsti, jo tā slepena informācija, atklāja Hekenens.
Somijas ierosinātajām politikas izmaiņām ir nepieciešami grozījumi Kodolenerģijas likumā un kriminālkodeksā. Labējā koalīcija, kurai parlamentā ir vairākums, paziņoja, ka tās priekšlikums ir nosūtīts apspriešanai līdz 2. aprīlim, un pauda cerību, ka jaunais likums stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk.
Jāpiebilst, ka arī cita Krievijas kaimiņvalsts Polija paudusi vēlmi nākotnē bruņoties ar kodolieročiem, ņemot vērā Krievijas radītos draudus. Par labu šādai idejai jau izteikušies gan prezidents Karols Navrockis, gam premjerministrs Donalds Tusks.
