Tuvākajās dienās koncertzāle “Latvija” aicina piedzīvot īpašas satikšanās mūzikā
Koncertzālē “Latvija” martā norisināsies Ventspils Ērģeļu dienas, kuru lielais notikums būs apvienības “Džezbaroks” koncerts, uz citādāku dzejas lasījumu aicinās pianists Reinis Zariņš un koris “Latvija”, bet džezu, kas savīts ar arābu mūzikas tradīcijām, piedāvās pianista Tareka Jamani trio un saksofonists Toms Rudzinskis.
Ventspils Ērģeļu dienas tiek rīkotas jau ceturto reizi, un var droši apgalvot, ka šobrīd tas ir lielākais jauno ērģelnieku un ērģeļspēles pedagogu forums Latvijā. Trīs dienās – no 5. līdz 7. martam – koncertzālē “Latvija” notiks lekcija, meistarklases un koncerti, starp kuriem īpaši jāizceļ apvienības “Džezbaroks” viesošanās 6. marta vakarā. Dziedātājs Jānis Strazdiņš, baroka vijolniece Lāsma Meldere-Šestakova, kontrabasists Jānis Rubiks un ērģelnieks Aigars Reinis radīs krāsainu, dzīvīgu un pārsteidzošu senās mūzikas skanējumu – baroka izsmalcinātība satiksies ar improvizācijas brīvību. Koncerta nosaukumu “Apbrīnojamais instruments!” (Wondrous Machine!) iedvesmojis Henrija Pērsela skaņdarbs, kurā ar asprātību un teatrālu spožumu cildināts mūzikas spēks. Šajā koncertā “apbrīnojamais instruments” ir ērģeles.
Sestdien, 14. martā plkst. 17.00 koncertzālē “Latvija” izskanēs oriģināls divdaļīgs koncerts, kurā mijiedarbosies pianists Reinis Zariņš un Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā. Pirmajā programmas daļā klausītājus gaida neparasta saspēle starp kori un pianistu – Džona Tavenera opusus izpildīs Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” a cappella, kam Olivjē Mesiāna klaviermūzikā atbildēs Reinis Zariņš.
Vakara otrajā daļā pirmo reizi koncertzāles “Latvija” izcilajā akustikā un atmosfērā tiks atskaņota Ērika Ešenvalda simfonija “Vēstules”. Darba forma ir neparasta un oriģināla – pianists caur klavierspēli lasa latviešu dzejnieču vēstules. Darbu veido desmit vēstules, bet autoru skaits ir ap 20 – starp tām Amanda Aizpuriete, Paulīna Bārda, Vizma Belševica, Aspazija, Regīna Ezera, Inese Zandere, Broņislava Martuževa, Rasa Maija Armale un citas. Atskaņojuma laikā ieaudīsies arī kādi fragmenti no pašu dzejnieču balsīm.
Mēneša izskaņā – ceturtdien, 26. martā, plkst. 19.00 – koncertzāles “Latvija” Mazajā zālē viesosies starptautiski atzītais džeza pianists Tareks Jamani (Tarek Yamani, Libāna, ASV) kopā ar īpašu sastāvu, kurā apvienojušies ārzemju un pašmāju mūziķi. Jamani klavierspēlē meistarīgi tiek savītas arābu mūzikas tradīcijas un Rietumu džeza brīvība, kas saspēlē ar izcilu mūziķu ansambli radīs dinamisku, ritmiski bagātu un emocionālu skanējumu. Klausītājiem tā būs iespēja baudīt ne vien augstvērtīgu mūziku, bet arī drosmīgu ieskatu džeza klaviermūzikas nākotnē, pieredzot dzīvu un nemitīgi mainīgu dažādu tradīciju dialogu.
Koncertā Ventspilī Jamani muzicēs kopā ar prestižās “Juno” balvas ieguvēju, kontrabasistu Endrū Dauningu (Andrew Downing, Kanāda), atzīto un pasaules pieredzi guvušo pašmāju saksofonistu, Lielās mūzikas balvas ieguvēju Tomu Rudzinski un vienu no šobrīd pieprasītākajiem akadēmiskās un džeza mūzikas bundziniekiem, Lielās mūzikas balvas nominantu Kasparu Kurdeko. Katrs no ansambļa dalībniekiem ir dinamiska un radoša personība, kas klausītājiem Ventspilī sola bagātīgu džeza vakaru, kurā satiksies dažādas kultūras, ritmi un muzikālā domāšana.