Rolanda Šmita (pa kreisi) komandas biedrs Šeins Larkins (pa labi) iedzīvojās cirkšņa savainojumā novembrī.
Basketbols
Šodien 19:34
Rolanda Šmita "Anadolu Efes" vēl ilgi būs jāiztiek bez uzbrukuma līdera Šeina Larkina
Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētajai Stambulas "Anadolu Efes" vēl vismaz četras nedēļas nevarēs palīdzēt Šeins Larkins, ceturtdien paziņoja Stambulas vienība.
Larkins iedzīvojās cirkšņa savainojumā novembrī. Sākotnēji klubs vēstīja, ka basketbolists nevarēs doties laukumā aptuveni divus mēnešus, taču tās pašas traumas dēļ viņam nāksies izlaist vēl vismaz četras nedēļas.
33 gadus vecais basketbolists šosezon 11 Eirolīgas spēlēs vidēji izcēlies ar 15,8 punktiem un 4,5 rezultatīvām piespēlēm, un divās Turcijas čempionāta cīņās viņš caurmērā guvis 13,5 punktus un iekrājis 6,5 rezultatīvas piespēles.
"Anadolu Efes" Eirolīgas turnīra tabulā ar deviņām uzvarām 29 mačos ierindojas 17. pozīcijā, bet Turcijas spēcīgākajā līgā Stambulas vienība ar 12 panākumiem un astoņiem zaudējumiem atrodas sestajā vietā.