Kauja par Pokrovsku: desantnieki demonstrē okupantu armijas trieciengrupu iznīcināšanu
Krievijas okupanti Doneckas apgabalā ir pastiprinājuši savas operācijas netālu no Pokrovskas un Mirnohradas, taču Ukrainas aizsardzības spēki tos identificē un likvidē.
Ukrainas gaisa desanta karaspēka 7. ātrās reaģēšanas korpuss par to ziņoja savā "Facebook" kontā. 7. korpusa vadība norāda, ka krievi turpinās mēģināt virzīties uz Grišino pusi ar nelielām trieciengrupām no Pokrovskas ziemeļrietumu daļas. Taču 25. atsevišķās gaisa desanta Sičeslava brigādes karavīri iznīcina ienaidnieku. Ukrainas desantnieki tiešsaistē publicēja video no kaujām netālu no Pokrovskas.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Austrumu spēku grupas sniegto informāciju, krievu okupanti nesen ir pastiprinājuši centienus ielenkt Pokrovsku un Mirnohradu. Viņi spiež no Kotļino un Rodinskes apmetnēm. Ukrainas bruņotie spēki veic intensīvu gaisa izlūkošanu un mīnēšanu potenciālajos ienaidnieka virzības maršrutos. Krievi nelielās grupās laiku pa laikam iebrūk Grišino, taču viņi tur nespēj nostiprināties, jo tiek nekavējoties iznīcināti. Krievijas armija šajā frontes sektorā cieš lielus personāla un tehnikas zaudējumus.
17. februārī Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņoja, ka Krievijas okupanti 21 reizi uzbruka Ukrainas pozīcijām Pokrovskas sektorā. Ukrainas kaujinieki atvairīja visus uzbrukumus. Cīņas notika netālu no Rodinskes, Kotļino, Filijas, kā arī Novooleksandrivkas un Novopidgorodnes virzienā.
Krievijas okupācijas armija Doneckas apgabalā jau pusotru gadu mēģina ieņemt Pokrovsku. Ukrainas kaujinieki ieņem pozīcijas pilsētas ziemeļu daļā. Ienaidnieka spēks Pokrovskas apgabalā 2025. gada rudenī tika lēsts aptuveni 170 000 vīru apmērā, bet 2026. gada janvārī - aptuveni 150 000 vīru apmērā. Šī gada janvārī Krievijas taktisko gaisa spēku aktivitāte palielinājās Pokrovskas un Mirnohradas rajonos. Okupanti strauji palielināja gaisa bumbu izmantošanu šajās frontes zonās.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 18. februāra rītam sasnieguši 1 256 080 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 740 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 681 tanku, 24 051 bruņutransportieri, 37 363 lielgabalus un mīnmetējus, 1648 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1302 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 347 helikopterus, 137 924 bezpilota lidaparātus, 4314 spārnotās raķetes, 29 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 78 919 automobiļus un autocisternas, kā arī 4072 specializētās tehnikas vienības.