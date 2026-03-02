Sirskis: Ukraina februārī atguva vairāk teritorijas, nekā krievi spēja ieņemt
Šā gada februārī Ukrainas armija atguva kontroli pār lielāku teritoriju, nekā spēja ieņemt krievu iebrucēji, sociālajos tīklos paziņojis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
"2026. gada februārī pirmo reizi kopš Kurskas uzbrukuma operācijas Ukrainas Aizsardzības spēki atjaunoja kontroli pār teritoriju, kas bija lielāka nekā pretinieks spēja ieņemt," viņš informēja.
Tajā pašā laikā Ukrainas analītikas centra "DeepState" eksperti aplēsuši, ka februārī okupētās teritorijas pieaugums bija 126 kvadrātkilometri, kas ir divreiz mazāk nekā janvārī un mazākais kopš 2024. gada jūlija.
Lielākā iebrucēju virzība notika Pokrovskas, Slavjanskas un Kramatorskas rajonā, kā arī Konstjantiņivkas un Sumu rajonā.
Sirskis arī paziņoja, ka kopējie krievu zaudējumi trīs ziemas mēnešos ir aptuveni 92 850 nogalināto un ievainoto karavīru jeb 1031 cilvēks dienā.
"Trīs ziemas mēnešu laikā mēs likvidējām vairāk ienaidnieka karavīru, nekā ienaidnieks piesaistīja savās rindās," norādīja virspavēlnieks.
Ukrainas armija veic efektīvas aktīvas darbības Oleksandrivkas un Huļaipoles virzienā un pastiprina kontroli pār Kupjansku, norādīja Sirskis. "Mēs turpinām atturēt ienaidnieku Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijas rajonā. Mēs turpinām cīnīties," uzsvēra armijas virspavēlnieks.