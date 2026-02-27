Zviedrija Baltijas jūrā pārvērusi Krievijas dronu, kas lidoja Francijas militārā kuģa virzienā
Zviedrijas bruņotie spēki 26. februārī pārtvēra Krievijas dronu, kas Baltijas jūrā tuvojās Francijas aviācijas bāzes kuģim "Charles de Gaulle".
Francijas karakuģis bija devies savā vēsturiski pirmajā vizītē uz Zviedrijas dienvidu ostu "Orion-26" starptautisko NATO mācību ietvaros, nogādājot NATO jūras spēkus Baltijas jūras reģionā. Kā ziņo Zviedrijas raidorganizācija "SVT", drons tika palaists no tuvumā esoša Krievijas kuģa. "Pastāv cieša saikne starp Krievijas militāro kuģi un šo dronu,” medijam uzsvēra Zviedrijas aizsardzības ministrs Pāls Jonsons.
Pēc drona identificēšanas Zviedrijas spēki rīkojās ātri - jūras spēki izmantoja elektroniskos pretpasākumus, lai traucētu bezpilota lidaparāta darbību — šāda metode paredzēta, lai pārrautu saikni starp dronu un tā operatoru vai traucētu tā navigācijas sistēmas darbību. Arī Francijas bruņotie spēki apstiprinājuši, ka Zviedrijas armija “veica pretpasākumus, lai traucētu dronu”, pirms kontakts ar to pārtrūka. Amatpersonas gan nav norādījušas, vai drons pēc pretpasākumiem ietriecās jūrā vai atgriezās uz Krievijas kuģa.
Zviedrijas aizsardzības ministrs norādīja, ka situāciju sensitīvāku paradīja tas, ka drons, visticamāk, bija ielidojis Zviedrijas gaisa telpā. Tomēr viņš uzsvēra, ka šis incidents apliecina Ziemeļvalstu un sabiedroto spēku gatavības līmeni. Zviedrija, kas pēdējos gados stiprinājusi savu aizsardzības pozīciju, Francijas kuģa vizītes laikā jau bija ieviesusi, kā to raksturoja Jonsons, “īpašus aizsardzības pasākumus”, kas liecina par ciešu Eiropas partneru koordināciju.
Baltijas jūra arvien biežāk kļuvusi par Krievijas hibrīdkara mērķi - tiek ziņots gan par droniem, kas tiek palaisti no Krievijas kuģiem, gan sakaru kabeļu pārrāvumiem. Tāpat šis incidents pastiprina Eiropas valstu bažas par Krievijas dronu aktivitāti kritiski svarīgu militāro objektu un NATO infrastruktūras tuvumā. Pēdējo mēnešu laikā vairākas valstis jau ziņojušas par līdzīgiem gadījumiem.